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McLaren prezentuje Hypercara na WEC i Le Mans 2027. Wyjątkowe malowanie oddaje hołd Bruce’owi McLarenowi

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/06/12 14:10
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McLaren zaprezentował nowy samochód klasy Hypercar, który wystartuje w przyszłorocznym WEC.

McLaren oficjalnie zaprezentował samochód Hypercar, którym powróci do najwyższej klasy wyścigów długodystansowych podczas sezonu FIA World Endurance Championship 2027 oraz legendarnego 24-godzinnego wyścigu Le Mans. Producent ujawnił nie tylko pierwsze zdjęcia nowej konstrukcji, ale także specjalne malowanie testowe nawiązujące do jednego z najważniejszych samochodów w historii marki.

McLaren Hypercar 2027 – MCL-HY
McLaren Hypercar 2027 – MCL-HY

McLaren zaprezentował Hypercar 2027 rok

Zespół kierowany przez Zaka Browna od czasu wyścigu Le Mans 2024 stopniowo zapowiadał powrót do czołówki wyścigów samochodów sportowych. Oficjalne ogłoszenie programu Hypercar nastąpiło w ubiegłym roku, a teraz po raz pierwszy pokazano samochód, który ma reprezentować McLarena w mistrzostwach świata FIA WEC od 2027 roku. Nowa konstrukcja otrzymała nazwę MCL-HY. Samochód powstaje zgodnie z regulaminem LMDh i bazuje na podwoziu Dallara LMP2. Napęd zapewni podwójnie doładowany silnik V6 twin-turbo opracowany wspólnie przez McLaren Racing i McLaren Automotive.

Szczególną uwagę zwraca malowanie testowe pojazdu. Jak wyjaśnił McLaren, inspiracją był model M6A czyli pierwszy samochód w historii marki, który zdobył mistrzostwo. Za jego stworzenie i prowadzenie odpowiadał sam Bruce McLaren. Po zwycięstwie w Le Mans w 1966 roku za kierownicą Forda, Bruce McLaren zdominował serię Can-Am w sezonie 1967 właśnie przy użyciu modelu M6A. To wtedy zaczął snuć plany powrotu do Le Mans już jako konstruktor własnego zespołu.

GramTV przedstawia:

Marzenie to nigdy nie zostało jednak przez niego zrealizowane. Bruce McLaren zginął tragicznie w 1970 roku podczas testów samochodu Can-Am. Jak podkreśla zespół, obecne malowanie MCL-HY ma symbolicznie kontynuować ambicję założyciela marki i doprowadzić McLarena z powrotem do walki o zwycięstwo w Le Mans. Na razie niewiele wiadomo o pełnym składzie kierowców na sezon 2027. Potwierdzono jedynie angaż byłego kierowcy Peugeota, Mikela Jensena. Program będzie prowadzony przez zespół United Autosports, który dotychczas reprezentował McLarena w klasach GT mistrzostw FIA WEC. W testach MCL-HY udział wezmą Jensen, kierowcy rozwojowi McLarena Richard Verschoor i Grégoire Saucy oraz reprezentant United Autosports Ben Hanley.

Zak Brown ujawnił także, że rozmawiał już z mistrzem świata Formuły 1, Lando Norrisem, oraz jego zespołowym kolegą Oscarem Piastrim na temat potencjalnego startu w Le Mans. Choć według niego obaj zawodnicy raczej nie będą częścią pełnego programu Hypercar, nie ukrywają zainteresowania występem w legendarnym 24-godzinnym wyścigu za kierownicą samochodu McLarena. Powrót brytyjskiej marki do najwyższej kategorii Le Mans ma również wymiar historyczny. W 1995 roku McLaren odniósł sensacyjne zwycięstwo w swoim debiucie, gdy model McLaren F1 GTR triumfował w klasyfikacji generalnej słynnego francuskiego wyścigu.

Od sezonu 2027 McLaren dołączy do coraz liczniejszego grona producentów walczących w klasie Hypercar. W stawce znajdzie się również Ford, który rozpocznie swój program w najwyższej kategorii już w przyszłym sezonie. W 2026 roku do mistrzostw dołączyła także marka Genesis.

Źródło:https://www.crash.net/le-mans/news/1094467/1/mclaren-unveils-hypercar-2027-top-class-le-mans-return-touching-tribute

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Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

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