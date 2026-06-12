McLaren prezentuje Hypercara na WEC i Le Mans 2027. Wyjątkowe malowanie oddaje hołd Bruce’owi McLarenowi

McLaren zaprezentował nowy samochód klasy Hypercar, który wystartuje w przyszłorocznym WEC.

McLaren oficjalnie zaprezentował samochód Hypercar, którym powróci do najwyższej klasy wyścigów długodystansowych podczas sezonu FIA World Endurance Championship 2027 oraz legendarnego 24-godzinnego wyścigu Le Mans. Producent ujawnił nie tylko pierwsze zdjęcia nowej konstrukcji, ale także specjalne malowanie testowe nawiązujące do jednego z najważniejszych samochodów w historii marki. McLaren zaprezentował Hypercar 2027 rok Zespół kierowany przez Zaka Browna od czasu wyścigu Le Mans 2024 stopniowo zapowiadał powrót do czołówki wyścigów samochodów sportowych. Oficjalne ogłoszenie programu Hypercar nastąpiło w ubiegłym roku, a teraz po raz pierwszy pokazano samochód, który ma reprezentować McLarena w mistrzostwach świata FIA WEC od 2027 roku. Nowa konstrukcja otrzymała nazwę MCL-HY. Samochód powstaje zgodnie z regulaminem LMDh i bazuje na podwoziu Dallara LMP2. Napęd zapewni podwójnie doładowany silnik V6 twin-turbo opracowany wspólnie przez McLaren Racing i McLaren Automotive.

Szczególną uwagę zwraca malowanie testowe pojazdu. Jak wyjaśnił McLaren, inspiracją był model M6A czyli pierwszy samochód w historii marki, który zdobył mistrzostwo. Za jego stworzenie i prowadzenie odpowiadał sam Bruce McLaren. Po zwycięstwie w Le Mans w 1966 roku za kierownicą Forda, Bruce McLaren zdominował serię Can-Am w sezonie 1967 właśnie przy użyciu modelu M6A. To wtedy zaczął snuć plany powrotu do Le Mans już jako konstruktor własnego zespołu.

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Marzenie to nigdy nie zostało jednak przez niego zrealizowane. Bruce McLaren zginął tragicznie w 1970 roku podczas testów samochodu Can-Am. Jak podkreśla zespół, obecne malowanie MCL-HY ma symbolicznie kontynuować ambicję założyciela marki i doprowadzić McLarena z powrotem do walki o zwycięstwo w Le Mans. Na razie niewiele wiadomo o pełnym składzie kierowców na sezon 2027. Potwierdzono jedynie angaż byłego kierowcy Peugeota, Mikela Jensena. Program będzie prowadzony przez zespół United Autosports, który dotychczas reprezentował McLarena w klasach GT mistrzostw FIA WEC. W testach MCL-HY udział wezmą Jensen, kierowcy rozwojowi McLarena Richard Verschoor i Grégoire Saucy oraz reprezentant United Autosports Ben Hanley. Zak Brown ujawnił także, że rozmawiał już z mistrzem świata Formuły 1, Lando Norrisem, oraz jego zespołowym kolegą Oscarem Piastrim na temat potencjalnego startu w Le Mans. Choć według niego obaj zawodnicy raczej nie będą częścią pełnego programu Hypercar, nie ukrywają zainteresowania występem w legendarnym 24-godzinnym wyścigu za kierownicą samochodu McLarena. Powrót brytyjskiej marki do najwyższej kategorii Le Mans ma również wymiar historyczny. W 1995 roku McLaren odniósł sensacyjne zwycięstwo w swoim debiucie, gdy model McLaren F1 GTR triumfował w klasyfikacji generalnej słynnego francuskiego wyścigu. Od sezonu 2027 McLaren dołączy do coraz liczniejszego grona producentów walczących w klasie Hypercar. W stawce znajdzie się również Ford, który rozpocznie swój program w najwyższej kategorii już w przyszłym sezonie. W 2026 roku do mistrzostw dołączyła także marka Genesis.