Valentino Rossi i Lando Norris wiedzą jak zrobić show. Tak się bawili mistrzowie podczas Goodwood Festival of Speed 2026

Goodwood Festival of Speed powrócił w tym roku w naprawdę wielkim stylu. Wydarzenie trwało trzy dni i przyniosło fanom niezapomniane emocje, które przede wszystkim dostarczyli światowej klasy kierowcy. Legenda MotoGP Valentino Rossi i gwiazda Formuły 1 Lando Norris dołączyli do księcia Richmond na wyjątkowy moment na specjalnym balkonie w piątek rozpoczynając intensywny weekend przepełniony rykiem silników.

Rossi i Norris zrobili show podczas Goodwood Festival of Speed 2026

W piątek Lando Norris prowadził nowy samochód do driftu, S13, zbudowany przez zespół Steve’a "Baggsy’ego" Biagioniego. Valentino Rossi natomiast wjechał w wielkim stylu na motocyklu Yamaha M1, na którym jeszcze kilka lat temu walczył o najwyższe lokaty w serii MotoGP.