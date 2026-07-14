Valentino Rossi i Lando Norris wiedzą jak zrobić show. Tak się bawili mistrzowie podczas Goodwood Festival of Speed 2026

Legendarne wydarzenie w świecie motorsportu jakim jest Goodwood Festival of Speed gościł dwóch świetnych mistrzów – Valentino Rossiego oraz Lando Norrisa.
Goodwood Festival of Speed powrócił w tym roku w naprawdę wielkim stylu. Wydarzenie trwało trzy dni i przyniosło fanom niezapomniane emocje, które przede wszystkim dostarczyli światowej klasy kierowcy. Legenda MotoGP Valentino Rossi i gwiazda Formuły 1 Lando Norris dołączyli do księcia Richmond na wyjątkowy moment na specjalnym balkonie w piątek rozpoczynając intensywny weekend przepełniony rykiem silników.
Rossi i Norris zrobili show podczas Goodwood Festival of Speed 2026
W piątek Lando Norris prowadził nowy samochód do driftu, S13, zbudowany przez zespół Steve’a "Baggsy’ego" Biagioniego. Valentino Rossi natomiast wjechał w wielkim stylu na motocyklu Yamaha M1, na którym jeszcze kilka lat temu walczył o najwyższe lokaty w serii MotoGP.
Lando Norris skomentował występ w S13:
Każdy nowy samochód, który mogę prowadzić jest dla mnie ekscytujący. Zwłaszcza, gdy jest wyposażony, jest inny, to nie mój standardowy samochód na jedną osobę. Także jestem bardzo podekscytowany. Po prostu kocham ścigać się i staram się robić dobre show dla moich fanów, dla ludzi, którzy pomagają mi robić to, co mogę robić, czyli podróżować po całym świecie i jeździć bolidem Formuły 1. Nie mogę tego nazwać pracą, bo kocham to od dziecka.
GramTV przedstawia:
W sobotę Rossi zamienił dwa koła na cztery prowadząc samochód BMW LMP na legendarne wzgórze w obecności szalejącego tłumu:
To bardzo wyjątkowy weekend, podczas którego można połączyć najlepszych kierowców bolidów Formuły 1, samochodów rajdowych z najlepszymi kierowcami motocykli. Można zobaczyć wiele mitologicznych samochodów i motocykli w jednym miejscu. To szalone wydarzenie, ponieważ jest tutaj droga prowadząca na wzgórze pośrodku ogrodu z wieloma ludźmi – to ekscytujące.
Baggsy zaprezentował swoją nową Toyotę GR Corolla o mocy 1000 KM w czwartek, budując tym samym atmosferę przed weekendem pełnym mocy i palenia gumy. Z resztą sobota była szczytem tego wydarzenia. Rossi i Norris prowadzili Monster Energy Smoke Show. Dołączyły do nich inne gwiazdy w tym kierowca rajdowy Petter Solberg, kierowcy motocykli John McGuinness i Michael Dunlop oraz Baggsy. Opony dymiły, silniki ryczały, a tłum stojący wzdłuż trasy oglądał widowisko, którego nigdy nie zapomni. Gdy w sobotę zachodziło już słońce rozpoczęło się Monster Energy Rig Riot. DJ set prowadził Kettama, a dołączył do niego człowiek o wielu talentach, sam Norris. Od wyjątkowych chwil na balkonie po palenie gumy, debiuty driftowe po sety DJskie, Monster Energy udowodnił, dlaczego GoodwoodFestival of Speed to wyjątkowe wydarzenie w kalendarzu motorsportowym. Legenda MotoGP i obecny mistrz świata Formuły 1 wzięli udział w napakowanym akcją weekendzie driftu, pokazów palenia gumy i Rig Riot z DJ setem podczas wydarzenia motorsportowego, którego nie można pominąć.
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