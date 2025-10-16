McDonald’s w Japonii sprzedaje burgery inspirowane Street Fighterem. Zjedlibyście czosnkowego Ryu?

McDonald’s w Japonii rozpoczął nową kampanię promocyjną inspirowaną kultową bijatyką Street Fighter II. W ramach akcji Street Burgers w menu pojawiły się trzy specjalne burgery, z których każdy nawiązuje do jednej z kultowych postaci serii. Są nimi Ryu, Kena oraz Chun-Li.

Burgery inspirowane wojownikami Street Fightera

Jak już wspomnieliśmy, oferta japońskiego McDonalda poszerzyła się o trzy burgery inspirowane kultowymi wojownikami Street Fightera: