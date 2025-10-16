McDonald’s w Japonii sprzedaje burgery inspirowane Street Fighterem. Zjedlibyście czosnkowego Ryu?

McDonald’s w Japonii rozpoczął nową kampanię promocyjną inspirowaną kultową bijatyką Street Fighter II. W ramach akcji Street Burgers w menu pojawiły się trzy specjalne burgery, z których każdy nawiązuje do jednej z kultowych postaci serii. Są nimi Ryu, Kena oraz Chun-Li.
Burgery inspirowane wojownikami Street Fightera
Jak już wspomnieliśmy, oferta japońskiego McDonalda poszerzyła się o trzy burgery inspirowane kultowymi wojownikami Street Fightera:
- Ryu: Burnt Garlic Mayonnaise Egg Teriyaki Burger – burger inspirowany Ryu zawiera jajko, sos teriyaki oraz majonez o smaku przypalonego czosnku. W spocie promocyjnym Ryu rzuca ognistą kulę w kształcie burgera w stronę Akumy, który odpowiada czosnkowym pociskiem. Ich ataki łączą się, tworząc finalny burger
- Chun-Li: Yurinchi Fried Chicken Mayonnaise Burger – burger Chun-Li bazuje na smażonym kurczaku w stylu yurinchi i majonezie. W animacji promującej burgera bohaterka toczy dynamiczną walkę z Guile’em
- Ken: Triple Cheeseburger – Ken otrzymał klasycznego cheeseburgera, tyle że potrójnego. Jego reklama przedstawia starcie z M. Bisonem, legendarnym antagonistą serii
