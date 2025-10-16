Zaloguj się lub Zarejestruj

McDonald’s w Japonii sprzedaje burgery inspirowane Street Fighterem. Zjedlibyście czosnkowego Ryu?

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/10/16 19:30
0

Kampania McDonald’s nazwana Street Burgers oferuje zestawy oparte na postaciach Ryu, Kenie i Chun-Li.

McDonald’s w Japonii rozpoczął nową kampanię promocyjną inspirowaną kultową bijatyką Street Fighter II. W ramach akcji Street Burgers w menu pojawiły się trzy specjalne burgery, z których każdy nawiązuje do jednej z kultowych postaci serii. Są nimi Ryu, Kena oraz Chun-Li.

McDonald’s x Street Fighter
McDonald’s x Street Fighter

Burgery inspirowane wojownikami Street Fightera

Jak już wspomnieliśmy, oferta japońskiego McDonalda poszerzyła się o trzy burgery inspirowane kultowymi wojownikami Street Fightera:

  • Ryu: Burnt Garlic Mayonnaise Egg Teriyaki Burger – burger inspirowany Ryu zawiera jajko, sos teriyaki oraz majonez o smaku przypalonego czosnku. W spocie promocyjnym Ryu rzuca ognistą kulę w kształcie burgera w stronę Akumy, który odpowiada czosnkowym pociskiem. Ich ataki łączą się, tworząc finalny burger
  • Chun-Li: Yurinchi Fried Chicken Mayonnaise Burger – burger Chun-Li bazuje na smażonym kurczaku w stylu yurinchi i majonezie. W animacji promującej burgera bohaterka toczy dynamiczną walkę z Guile’em
  • Ken: Triple Cheeseburger – Ken otrzymał klasycznego cheeseburgera, tyle że potrójnego. Jego reklama przedstawia starcie z M. Bisonem, legendarnym antagonistą serii

McDonald’s poinformował, że burgery z serii Street Burgers trafią do japońskich restauracji od środy, 22 października i będą dostępne przez ograniczony czas.

W ostatnich tygodniach McDonald’s w Japonii publikował w mediach społecznościowych tajemnicze teasery związane ze Street Fighterem. Wielu fanów sądziło, że sieć szykuje Happy Meal z motywem gry, jednak ostatecznie chodziło o nową linię burgerów.

To nie pierwsza współpraca japońskiego McDonalda ze znanymi markami ze świata popkultury. Wcześniej sieć musiała wcześniej zakończyć kampanię Pokemon, która oferowała limitowaną kartę Pikachu. Promocja planowana na trzy dni, zakończyła się po jednym dniu z powodu ogromnego zainteresowania i problemów z nadużyciami.

Źródło:https://www.videogameschronicle.com/news/mcdonalds-japan-is-selling-street-fighter-themed-burgers

Tagi:

News
Capcom
Japonia
bijatyka
Street Fighter
ciekawostki
Street Fighter II
McDonald's
Bijatyki
jedzenie
Ciekawostka
fast food
burger
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

