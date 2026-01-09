Hearthstone znów manipuluje czasem. Nadchodzi fabularny finał nowego dodatku

Już 13 stycznia w Hearthstone zadebiutuje miniseria Echa nieskończoności, stanowiąca finał fabularnego wątku rozszerzenia Poprzez linie czasu. Jak zapowiada Blizzard na swojej stronie, gracze mogą liczyć na 38 nowych kart zakrzywiających rzeczywistość. Mają one poprawdzić graczy ku decydującej konfrontacji spiżowych smoków z siłami nieskończoności. Blizzard kontynuuje w ten sposób przyjęty od kilku lat model rozwijania dodatków – kilka tygodni po premierze dużego rozszerzenia gracze otrzymują mniejszy pakiet kart, fabularnie i mechanicznie z nim powiązany.

Echa nieskończoności – nowa miniseria w Hearthstone i nowe karty

Nowa miniseria domyka wątek konfliktu z Murozondem i jego ingerencji w strukturę czasu. Akcja prowadzi do Końca Czasu, gdzie krzyżują się alternatywne linie wydarzeń, a ich destabilizacja przekłada się bezpośrednio na mechanikę rozgrywki. W praktyce oznacza to zestaw 38 nowych kart, w tym 4 legendarne, 1 epicką, 17 rzadkich oraz 16 zwykłych, zaprojektowanych z myślą o dalszym wykorzystaniu systemów wprowadzonych w Roku Raptora.