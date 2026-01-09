Hearthstone znów manipuluje czasem. Nadchodzi fabularny finał nowego dodatku

Zaloguj się lub Zarejestruj

Jakub Piwoński
2026/01/09 11:30
Miniseria Echa nieskończoności wprowadza w popularnej karciance nowe atrakcje.

Już 13 stycznia w Hearthstone zadebiutuje miniseria Echa nieskończoności, stanowiąca finał fabularnego wątku rozszerzenia Poprzez linie czasu. Jak zapowiada Blizzard na swojej stronie, gracze mogą liczyć na 38 nowych kart zakrzywiających rzeczywistość. Mają one poprawdzić graczy ku decydującej konfrontacji spiżowych smoków z siłami nieskończoności. Blizzard kontynuuje w ten sposób przyjęty od kilku lat model rozwijania dodatków – kilka tygodni po premierze dużego rozszerzenia gracze otrzymują mniejszy pakiet kart, fabularnie i mechanicznie z nim powiązany.

Hearthstone
Hearthstone

Echa nieskończoności – nowa miniseria w Hearthstone i nowe karty

Nowa miniseria domyka wątek konfliktu z Murozondem i jego ingerencji w strukturę czasu. Akcja prowadzi do Końca Czasu, gdzie krzyżują się alternatywne linie wydarzeń, a ich destabilizacja przekłada się bezpośrednio na mechanikę rozgrywki. W praktyce oznacza to zestaw 38 nowych kart, w tym 4 legendarne, 1 epicką, 17 rzadkich oraz 16 zwykłych, zaprojektowanych z myślą o dalszym wykorzystaniu systemów wprowadzonych w Roku Raptora.

Echa nieskończoności można zdobywać w pakietach Poprzez linie czasu lub kupić jako kompletny zestaw 72 kart. Standardowa edycja została wyceniona na 14,99 euro lub 2000 sztuk złota, natomiast wariant złoty kosztuje 69,99 euro lub 10 000 złota i zawiera dodatkową diamentową wersję jednej z kart.

GramTV przedstawia:

Wśród nowości znalazły się m.in. kolejne eksperymenty z nietypowymi połączeniami klas, nowe Zadania oraz rozwinięcia znanych mechanik, takich jak Cofnięcie, tym razem wzbogacone o alternatywne efekty losowe. Miniseria pełni więc rolę zarówno fabularnego finału listopadowego dodatku, jak i narzędzia do dalszego odświeżania mety. Pierwsze prezentacje kart już się rozpoczęły.

Źródło:https://news.blizzard.com/pl-pl/article/24245105/walczcie-o-kazda-przyszlosc-z-miniseria-echa-nieskonczonosci

Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




