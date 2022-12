Mbappe bierze odwet na Messim za wygranie MŚ w zabawnej przeróbce God of War

W minioną niedzielę byliśmy świadkami wielkiego meczu finałowego na Mistrzostwach Świata 2022 w Katarze, w którym zmierzyła się Argentyna z Francją. Po emocjonujących dziewięćdziesięciu minutach i trzydziestominutowej dogrywce, losy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej rozstrzygnęły karne. W rzutach karnych lepsi okazali się piłkarze Argentyny, tym samym Leo Messi mógł cieszyć się z długo upragnionego trofeum. Jego klubowy kolega z PSG, Kylian Mbappe, tym razem musiał przełknąć gorycz porażki, zadowalając się zajęciem drugiego miejsca na tegorocznych mistrzostwach. Za sprawą kanału MH AnimationStudio dwóch czołowych piłkarzy globu otrzymało jeszcze jedną okazję na rozstrzygnięcie mistrzowskiego tytułu. Tej przeróbki God of War po prostu nie możecie pominąć.

Autor rewelacyjnej przeróbki przeniósł modele 3D postaci Mbappe i Messiego z Fify 23, umieszczając naprzeciw siebie dwójkę piłkarzy w słynnej scenie, w której Kratos walczy z Baldurem na początku God of War. W długiej sekwencji walki widzimy, jak Mbappe próbuje odebrać tytuł mistrzowski Messiemu, przemawiając pozaboiskowymi argumentami. Co ciekawe, MH AnimationStudio udało się nawet zastąpić topór Kratosa piłką. Sami zobaczcie, kto wygrał ten pojedynek, ale coś nam mówi, że to nie ostatnie starcie między tą dwójką.