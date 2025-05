Max w maju pełny hitów. Powrót filmów DC i duża nowość, która ominęła polskie kina

To będą nieco spokojniejsze tygodnie na platformie Max. Przede wszystkim do oferty powrócą znane już filmy, takie jak Dom Gucci, Robin Hood, dwie części Legalnej blondynki, czy Amerykański gangster, a także kilka produkcji z DC, w tym Batman v Superman: Świt sprawiedliwości, Człowiek ze stali, Wonder Woman 1984 oraz Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera. Nie zabraknie również dużej filmowej premiery, czyli Saturday Night, która ominęła polskie kina.