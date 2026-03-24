Max Verstappen wygrał na Nurburgringu, ale został zdyskwalifikowany. Wszystko przez błąd w zarządzaniu oponami

Czterokrotny mistrz świata Formuły 1, Max Verstappen, stracił zwycięstwo w drugiej rundzie serii Nurburgring Langstrecken-Serie (NLS2), mimo że przekroczył linię mety jako pierwszy. Holender, startujący w Mercedesie-AMG GT3 zespołu Winward Racing razem z Julesem Gounonem i Danielem Juncadellą, został zdyskwalifikowany kilka godzin po zakończeniu wyścigu z powodu naruszenia przepisów dotyczących opon.

Verstappen wygrywa, ale zostaje zdyskwalifikowany

Dla Verstappena był to pierwszy start na Nurburgringu w barwach Mercedesa. Załoga z numerem 3 rozpoczęła weekend znakomicie, zdobywając Pole Position przed czterogodzinnym wyścigiem. Po starcie prowadzenie objęło Audi 16 Christophera Haase, jednak Verstappen szybko odzyskał pozycję lidera po intensywnej walce w pierwszym stincie. Następnie samochód prowadzili jego zespołowi partnerzy, a Holender wrócił za kierownicę na końcówkę wyścigu. Po 29 okrążeniach załoga Verstappena minęła linię mety z przewagą niespełna minuty nad rywalami, odnosząc drugie zwycięstwo Verstappena w NLS i pierwsze w Mercedesie.