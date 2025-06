Max na początek lipca z wielkim kinowym hitem. Ten film trzeba zobaczyć

Bilet do raju (Ticket to Paradise) - George Clooney i Julia Roberts jako rozwiedzeni rodzice, którzy lecą na Bali, by powstrzymać córkę przed popełnieniem ich młodzieńczego błędu.

Bilet do raju (Ticket to Paradise) - George Clooney i Julia Roberts jako rozwiedzeni rodzice, którzy lecą na Bali, by powstrzymać córkę przed popełnieniem ich młodzieńczego błędu.

Bilet do raju (Ticket to Paradise) - George Clooney i Julia Roberts jako rozwiedzeni rodzice, którzy lecą na Bali, by powstrzymać córkę przed popełnieniem ich młodzieńczego błędu.

Matvey i Beate idą pływać (Matvey and Beate Go Swimming) - Opowieść o rodzącej się przyjaźni między Matwiejem, imigrantem z Moskwy, a Beate – wolnym duchem z Berlina.

Matvey i Beate idą pływać (Matvey and Beate Go Swimming) - Opowieść o rodzącej się przyjaźni między Matwiejem, imigrantem z Moskwy, a Beate – wolnym duchem z Berlina.

Matvey i Beate idą pływać (Matvey and Beate Go Swimming) - Opowieść o rodzącej się przyjaźni między Matwiejem, imigrantem z Moskwy, a Beate – wolnym duchem z Berlina.

Sąsiedzi znowu w akcji (Pat a Mat znowu v akci) - Pat i Mat przeprowadzili się do nowych domów i przed nimi nowe wyzwania. Dla tych dwóch nic nie stanowi problemu, czy to walka z rojem pszczół, naprawa kosiarki elektrycznej, zatkana toaleta, walka z kretem czy budowa ogrodu skalnego.

Sąsiedzi znowu w akcji (Pat a Mat znowu v akci) - Pat i Mat przeprowadzili się do nowych domów i przed nimi nowe wyzwania. Dla tych dwóch nic nie stanowi problemu, czy to walka z rojem pszczół, naprawa kosiarki elektrycznej, zatkana toaleta, walka z kretem czy budowa ogrodu skalnego.

Sąsiedzi znowu w akcji (Pat a Mat znowu v akci) - Pat i Mat przeprowadzili się do nowych domów i przed nimi nowe wyzwania. Dla tych dwóch nic nie stanowi problemu, czy to walka z rojem pszczół, naprawa kosiarki elektrycznej, zatkana toaleta, walka z kretem czy budowa ogrodu skalnego.

Batman Ninja kontra Liga Yakuzy (Batman Ninja vs. Yakuza League) - Rodzina Batmana powraca do teraźniejszości, by odkryć, że Japonia zniknęła.

Batman Ninja kontra Liga Yakuzy (Batman Ninja vs. Yakuza League) - Rodzina Batmana powraca do teraźniejszości, by odkryć, że Japonia zniknęła.

Batman Ninja kontra Liga Yakuzy (Batman Ninja vs. Yakuza League) - Rodzina Batmana powraca do teraźniejszości, by odkryć, że Japonia zniknęła.

Jumanji: Następny poziom (Jumanji: The Next Level) - Grany przez Dwayne’a Johnsona bohater i grupa jego przyjaciół powracają, aby po raz kolejny wziąć udział w grze Jumanji. Kontynuacja kasowego hitu.

Jumanji: Następny poziom (Jumanji: The Next Level) - Grany przez Dwayne’a Johnsona bohater i grupa jego przyjaciół powracają, aby po raz kolejny wziąć udział w grze Jumanji. Kontynuacja kasowego hitu.

Jumanji: Następny poziom (Jumanji: The Next Level) - Grany przez Dwayne’a Johnsona bohater i grupa jego przyjaciół powracają, aby po raz kolejny wziąć udział w grze Jumanji. Kontynuacja kasowego hitu.