Max ma nowy hit. Rekordowa oglądalność nowej serii

W miniony poniedziałek na HBO i platformie Max zadebiutował trzeci sezon Białego Lotosu. Serial powrócił po ponad dwuletniej przerwie, tym razem prezentując makabryczne wydarzenia z filii popularnego kurortu w Tajlandii. Malownicze krajobrazy, gwiazdorska obsada i dużo humoru z kryminalną zagadką w tle wystarczyły, aby przyciągnąć widzów przed ekrany. Stacja poinformowała, że na premierę pierwszy odcinek trzeciego sezonu obejrzało aż 2,4 miliona widzów. Dane te dotyczą wyłącznie Ameryki.

Biały Lotos – trzeci sezon z rekordową oglądalnością na HBO i Max

Liczba ta obejmuje oglądalność w stacji HBO i platformach streamingowych, w tym Max. Jest to wzrost o 57% w porównaniu do premiery drugiego sezonu w październiku 2022 roku, która osiągnęła 1,5 mln widzów. Z kolei pierwszy sezon zaliczył oglądalność 944 tysięcy widzów na premierę, co oznacza, że trzeci osiągnął lepszy wynik o aż 155%.