Matthew McConaughey ratuje dzieci z płomieni. Apple TV+ pokazało zwiastun thrillera The Lost Bus Paula Greengrassa

Greengrass opowiada prawdziwą historię kierowcy autobusu szkolnego (McConaughey) i nauczycielki (America Ferrera), którzy podczas tragicznego pożaru Camp Fire w Kalifornii w 2018 roku ryzykują życie, by uratować 22 dzieci uwięzionych w płomieniach. Był to najtragiczniejszy pożar w historii stanu.

Apple TV+ opublikowało pierwszy zwiastun nadchodzącego thrillera The Lost Bus, którego reżyserem jest Paul Greengrass (Captain Phillips, Lot 93). W roli głównej występuje laureat Oscara Matthew McConaughey. Film oparty jest na faktach i czerpie z książki non-fiction Paradise: One Town’s Struggle to Survive an American Wildfire autorstwa Lizzie Johnson.

The Lost Bus to pierwszy film Greengrassa od czasu Nowin ze świata z Tomem Hanksem (2020), który zebrał dobre, choć nie entuzjastyczne recenzje. Paul Greengrass uchodzi za jednego z najbardziej wpływowych filmowców XXI wieku — to on spopularyzował dynamiczną pracę kamery ręcznej w Hollywood, łącząc dokumentalną precyzję z poruszającym, trzymającym w napięciu kinem o bohaterstwie w obliczu katastrofy. Wszystko wskazuje na to, że The Lost Bus podąża tym samym szlakiem.