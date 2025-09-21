Apple TV+ zapowiada nowy serial. Ci, co pamiętają Con Air, będą zachwyceni

Fani kultowego Con Air – lotu skazańców będą zachwyceni. Apple TV+ udostępniło pierwszy zwiastun swojego nowego thrillera dramatycznego Ostatnia rubież, który ma coś wspólnego z tamtym filmem. W głównej roli wystąpi Jason Clarke. Twórcami nowej serii są Jon Bokenkamp i Richard D’Ovidio.

Ostatnia rubież – pierwszy zwiastun nowego serialu

Produkcja skupia się na Franku Remnicku (Clarke), policjancie pilnującym porządku na odludnych terenach Alaski. Jego codzienność diametralnie się zmienia, gdy w dziczy rozbija się samolot przewożący więźniów. Katastrofa prowadzi do uwolnienia groźnych przestępców, a Remnick staje przed zadaniem ochrony lokalnej społeczności. Szybko zaczyna jednak podejrzewać, że wypadek nie był przypadkowy, lecz starannie zaplanowaną operacją o dramatycznych konsekwencjach.