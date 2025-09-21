Zaloguj się lub Zarejestruj

Apple TV+ zapowiada nowy serial. Ci, co pamiętają Con Air, będą zachwyceni

Jakub Piwoński
2025/09/21 12:30
Produkcja zadebiutuje w październiku

Fani kultowego Con Air – lotu skazańców będą zachwyceni. Apple TV+ udostępniło pierwszy zwiastun swojego nowego thrillera dramatycznego Ostatnia rubież, który ma coś wspólnego z tamtym filmem. W głównej roli wystąpi Jason Clarke. Twórcami nowej serii są Jon Bokenkamp i Richard D’Ovidio.

Ostatnia rubież – pierwszy zwiastun nowego serialu

Produkcja skupia się na Franku Remnicku (Clarke), policjancie pilnującym porządku na odludnych terenach Alaski. Jego codzienność diametralnie się zmienia, gdy w dziczy rozbija się samolot przewożący więźniów. Katastrofa prowadzi do uwolnienia groźnych przestępców, a Remnick staje przed zadaniem ochrony lokalnej społeczności. Szybko zaczyna jednak podejrzewać, że wypadek nie był przypadkowy, lecz starannie zaplanowaną operacją o dramatycznych konsekwencjach.

Obok Jasona Clarke’a w obsadzie znaleźli się także Dominic Cooper, Haley Bennett, Simone Kessell, Dallas Goldtooth, Tait Blum oraz wielokrotnie nagradzana Alfre Woodard. Serial powstaje dla Apple Studios. Producentami wykonawczymi są Bokenkamp i D’Ovidio, którzy odpowiadają również za scenariusz razem z Clarkiem, Laurą Benson, Glennem Kesslerem i Albertem Kimem. Reżyserią odcinków zajął się Sam Hargrave.

Premiera odbędzie się 10 października 2025 roku – tego dnia na platformie zadebiutują dwa odcinki, a kolejne będą trafiać do serwisu w piątki aż do 5 grudnia.

Popkultura
serial
Jason Clarke
apple tv+
Ostatnia rubież
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


