Matthew Brodericki w nowym serialu Netflixa. Zobaczcie zwiastun Zabić ból

Scenariusz oparto na głośnych artykułach, wyciągających na światło dzienne sprawcę epidemii, czyli giganta farmaceutycznego Purdue Pharma, producenta OxyContinu. Wspomniane artykuły były publikowane w New Yorkerze i są to: The Family That Built an Empire of Pain i Pain Killer: An Empire of Deceit and the Origin of America's Opioid Epidemic, których autorem jest Barry Meier.