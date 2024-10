Matt Damon wróci do roli Jasona Bourne'a? Jest decyzja

Ostatnie dwa filmy — Dziedzictwo Bourne’a (2012) i Jason Bourne (2016) — nie zyskały jednak takiej popularności i nie zapadły w pamięć widzów. Edward Berger ma więc twardy orzech do zgryzienia i dużą odpowiedzialność. W jaki sposób odświeżyć formułę przy udziale tych samych elementów i tej samej, wiodącej twarzy? Co jak co, ale to właśnie niemiecki reżyser za sterami stanowi szansę dla tego widowiska. Jego Konklawe z pewnością będzie brać udział w oscarowej rywalizacji.

Póki co nie jest znana data rozpoczęcia zdjęć, ani też potencjalna data premiery filmu Dylemat Bourne’a. Na chwilę obecną, trudno przewidywać, by film dostępny wcześniej, niż w roku 2026.