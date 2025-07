Harrison Ford nie chce odchodzić na emeryturę. Ale więcej u Marvela nie zagra

Harrison Ford ma za sobą bogatą karierę i jego role Indiany Jonesa, czy Hana Solo z Gwiezdnych wojen na zawsze zapisały się w kinematografii. Chociaż aktor niedawno skończył 83 lata, to nie myśli o zakończeniu kariery. Ford coraz śmielej poczyna sobie w serialowym świecie, występując m.in. w Terapii bez trzymanki od Apple, które zostało przedłużone na trzeci sezon. Obecnie gwiazdor nie jest zaangażowany w żaden inny projekt, ale to nie zniechęca go do poszukiwaniu kolejnych ról.

Harrison Ford chce dalej grać w filmach, ale nie w tych od Marvela

Tym samym na pytanie, czy zamierza przejść na emeryturę, Ford odpowiedział, że nie. Aktor twierdzi, że w filmach i serialach potrzebni są wiekowi odtwórcy ról starszych ludzi, dlatego widzi dla siebie miejsce w przemyśle filmowym.