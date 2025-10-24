Zaloguj się lub Zarejestruj

Masz stary klucz do Warcraft 3? Blizzard daje ostatni miesiąc, by go aktywować

Jakub Piwoński
2025/10/24 15:10
1
0

Spieszmy się uruchamiać Warcrafta 3, bo stare klucze wkrótce zostaną wyłączone.

Blizzard poinformował, że oryginalne klucze do Warcraft 3 wkrótce przestaną działać. Gracze, którzy wciąż posiadają niewykorzystane kody do klasycznej wersji kultowej strategii, mają czas tylko do 21 listopada 2025 roku, by aktywować je w usłudze Battle.net i uzyskać dostęp do Warcraft 3: Reforged.

Warcraft 3 – stare klucze do gry aktywne tylko do 21 listopada

Po tym terminie stare klucze stracą ważność i nie będą już mogły posłużyć do odblokowania zremasterowanej edycji gry. Aby tego uniknąć, należy zalogować się na swoje konto Battle.net i w sekcji zarządzania kontem wprowadzić oryginalny klucz z pudełkowego wydania Warcraft 3. Blizzard przypomina, że to ostatnia szansa, by przenieść swoje konto i zachować dostęp do kampanii oraz trybu wieloosobowego, które w Reforged łączą klasyczne elementy z odświeżoną oprawą graficzną.

„Rozbrzmiały bębny wojny! Chcemy, by każdy weteran Warcraft 3 był doskonale przygotowany na nadchodzące zmiany” – czytamy w komunikacie Blizzarda.

Przypomnijmy, że Warcraft 3: Reforged to odświeżona wersja klasycznego Warcraft 3: Reign of Chaos oraz dodatku The Frozen Throne, oferująca ulepszoną grafikę w wysokiej rozdzielczości i zaktualizowany dźwięk. Mimo zachowania tej samej fabuły i mechaniki rozgrywki, Reforged wprowadza nowe modele postaci, interfejs oraz integrację z platformą Battle.net. Produkcja miała mieszane recenzje w dniu premiery, ale potem Blizzard naniósł szereg poprawek uzupełniających i tej chwili jest to “obowiązująca” wersja gry. Stare klucze kultowego RTSa można aktywować jeszcze przez miesiąc. W przypadku problemów przy realizacji klucza, Blizzard odsyła do działu pomocy Battle.net.

Źródło:https://news.blizzard.com/pl-pl/article/24241844/oryginalne-klucze-warcraft-iii-traca-waznosc-21-listopada

Tagi:

News
Blizzard
RTS
Warcraft III
klucze
Warcraft III: Reforged
Warcraft III: Reign of Chaos
Warcraft III: The Frozen Throne
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
1
wladek616
Gramowicz
Dzisiaj 15:37

Tyle, że klucze z oryginalnego W3 nie dawały dostępu do pełnego W3R, rzeczy dodane w tym remasterze były zablokowane do momentu kupna tej edycji.




