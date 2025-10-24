Masz stary klucz do Warcraft 3? Blizzard daje ostatni miesiąc, by go aktywować

Spieszmy się uruchamiać Warcrafta 3, bo stare klucze wkrótce zostaną wyłączone.
Blizzard poinformował, że oryginalne klucze do Warcraft 3 wkrótce przestaną działać. Gracze, którzy wciąż posiadają niewykorzystane kody do klasycznej wersji kultowej strategii, mają czas tylko do 21 listopada 2025 roku, by aktywować je w usłudze Battle.net i uzyskać dostęp do Warcraft 3: Reforged.
Po tym terminie stare klucze stracą ważność i nie będą już mogły posłużyć do odblokowania zremasterowanej edycji gry. Aby tego uniknąć, należy zalogować się na swoje konto Battle.net i w sekcji zarządzania kontem wprowadzić oryginalny klucz z pudełkowego wydania Warcraft 3. Blizzard przypomina, że to ostatnia szansa, by przenieść swoje konto i zachować dostęp do kampanii oraz trybu wieloosobowego, które w Reforged łączą klasyczne elementy z odświeżoną oprawą graficzną.
„Rozbrzmiały bębny wojny! Chcemy, by każdy weteran Warcraft 3 był doskonale przygotowany na nadchodzące zmiany” – czytamy w komunikacie Blizzarda.
Przypomnijmy, że Warcraft 3: Reforged to odświeżona wersja klasycznego Warcraft 3: Reign of Chaos oraz dodatku The Frozen Throne, oferująca ulepszoną grafikę w wysokiej rozdzielczości i zaktualizowany dźwięk. Mimo zachowania tej samej fabuły i mechaniki rozgrywki, Reforged wprowadza nowe modele postaci, interfejs oraz integrację z platformą Battle.net. Produkcja miała mieszane recenzje w dniu premiery, ale potem Blizzard naniósł szereg poprawek uzupełniających i tej chwili jest to “obowiązująca” wersja gry. Stare klucze kultowego RTSa można aktywować jeszcze przez miesiąc. W przypadku problemów przy realizacji klucza, Blizzard odsyła do działu pomocy Battle.net.