Masz stary klucz do Warcraft 3? Blizzard daje ostatni miesiąc, by go aktywować

Blizzard poinformował, że oryginalne klucze do Warcraft 3 wkrótce przestaną działać. Gracze, którzy wciąż posiadają niewykorzystane kody do klasycznej wersji kultowej strategii, mają czas tylko do 21 listopada 2025 roku, by aktywować je w usłudze Battle.net i uzyskać dostęp do Warcraft 3: Reforged.

Warcraft 3 – stare klucze do gry aktywne tylko do 21 listopada

Po tym terminie stare klucze stracą ważność i nie będą już mogły posłużyć do odblokowania zremasterowanej edycji gry. Aby tego uniknąć, należy zalogować się na swoje konto Battle.net i w sekcji zarządzania kontem wprowadzić oryginalny klucz z pudełkowego wydania Warcraft 3. Blizzard przypomina, że to ostatnia szansa, by przenieść swoje konto i zachować dostęp do kampanii oraz trybu wieloosobowego, które w Reforged łączą klasyczne elementy z odświeżoną oprawą graficzną.