Masz grę Chemia na Steamie? Jest poważny powód do niepokoju

Platforma Steam mierzy się z kolejnym incydentem. Gra dostępna w jej zasobach, Chemia, została wykorzystana do zainfekowania komputerów użytkowników złośliwym oprogramowaniem. Odkrycie to jest zasługą firmy Proactive Defense Against Future Threats.

Zgodnie z ich ustaleniami, cyberprzestępca EncryptHub, znany również jako Larva-208, wkomponował szkodliwe pliki w grę Chemia 22 lipca 2025 roku. Oznacza to, że każdy, kto pobrał i uruchomił ten tytuł od tego dnia, może spodziewać się zainfekowania komputera. Metoda była szczególnie podstępna. Trojan downloader był wbudowany bezpośrednio w pliki gry, co nie wymagało dodatkowych działań użytkownika, jak na przykład kliknięcie linka kierującego poza Steam.

Oprogramowanie EncryptHuba infekuje komputery trzema rodzajami malware. Są to Vidar (dostęp do danych osobowych i social mediów), HijackLoader (wgrywanie kolejnego złośliwego oprogramowania) oraz The Fickle (kradzież poufnych plików i dostęp do portfeli kryptowalutowych). Jeśli pobrano grę Chemia (nawet przed 22 lipca), zalecane są natychmiastowe środki ostrożności – trzeba przeprowadzić gruntowne „oczyszczenie” PC.

Tytuł Chemia zniknął już ze Steama. Zaleca się, aby nie wyszukiwać gry, aż do momentu oficjalnego potwierdzenia, że problem został całkowicie rozwiązany.

