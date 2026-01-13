Masters of Albion ma datę premiery. To ostatnia gra w dorobku Petera Molyneux

Masters of Albion, najnowsza produkcja studia 22cans, otrzymała oficjalną datę premiery. Zespół kierowany przez Petera Molyneux poinformował, że gra trafi na rynek 22 kwietnia. Tytuł zostanie wydany wyłącznie na PC i będzie dostępny za pośrednictwem platformy Steam, bez planów debiutu na konsolach.

Masters of Albion zmierza na PC. Znamy datę premiery

Projekt został po raz pierwszy zaprezentowany podczas wydarzenia Gamescom Opening Night Live w 2024 roku, gdzie twórcy określili go jako odważne spojrzenie na klasyczny gatunek God Game. Masters of Albion łączy elementy strategii, symulacji, zarządzania osadą oraz mechaniki znane z gier typu tower defence. Całość osadzono w rozbudowanym świecie Albionu.