Massive Attack usuwa muzykę ze Spotify. I nie chodzi o pieniądze

Jak podaje rmf24.pl, brytyjski zespół Massive Attack ogłosił, że wycofuje cały swój katalog ze Spotify. Powód? To forma protestu przeciwko inwestycjom Daniela Eka, założyciela i dyrektora generalnego platformy, w firmę Helsing. Przedsiębiorstwo rozwija sztuczną inteligencję oraz technologie wojskowe, w tym własne drony HX-2.
Massive Attack bojkotuje Spotify
Ek poprzez swój fundusz Prima Materia przeznaczył w czerwcu 2025 roku aż 600 milionów euro na rozwój tej spółki, a sam pełni funkcję przewodniczącego jej rady nadzorczej. Dla Massive Attack nie jest to do zaakceptowania.
W oficjalnym komunikacie muzycy napisali:
W świetle znaczących inwestycji CEO w firmę produkującą wojskowe drony i technologie AI zintegrowane z samolotami bojowymi, Massive Attack złożyli osobną prośbę do naszej wytwórni o usunięcie naszej muzyki z serwisu Spotify we wszystkich krajach. (...) Ekonomiczny ciężar, który od dawna spoczywa na artystach, jest teraz spotęgowany przez ciężar moralny i etyczny, gdyż z trudem zarobione pieniądze fanów i twórczość muzyków ostatecznie finansują śmiercionośne, dystopijne technologie. Mamy tego dosyć. Inna droga jest możliwa.
Przypomnijmy, że Massive Attack to jeden z najsłynniejszych zespołów wywodzących się ze sceny trip-hopowej, autor takich klasyków jak Unfinished Sympathy, Teardrop czy Angel. Od lat angażuje się także w działania społeczno-polityczne, konsekwentnie łącząc muzykę z wyrazistym przekazem.
