Zaloguj się lub Zarejestruj

Massive Attack usuwa muzykę ze Spotify. I nie chodzi o pieniądze

Jakub Piwoński
2025/09/20 20:00
0
0

To sprzeciw wobec kontrowersyjnej inwestycji.

Jak podaje rmf24.pl, brytyjski zespół Massive Attack ogłosił, że wycofuje cały swój katalog ze Spotify. Powód? To forma protestu przeciwko inwestycjom Daniela Eka, założyciela i dyrektora generalnego platformy, w firmę Helsing. Przedsiębiorstwo rozwija sztuczną inteligencję oraz technologie wojskowe, w tym własne drony HX-2.

Massive Attack
Massive Attack

Massive Attack bojkotuje Spotify

Ek poprzez swój fundusz Prima Materia przeznaczył w czerwcu 2025 roku aż 600 milionów euro na rozwój tej spółki, a sam pełni funkcję przewodniczącego jej rady nadzorczej. Dla Massive Attack nie jest to do zaakceptowania.

W oficjalnym komunikacie muzycy napisali:

W świetle znaczących inwestycji CEO w firmę produkującą wojskowe drony i technologie AI zintegrowane z samolotami bojowymi, Massive Attack złożyli osobną prośbę do naszej wytwórni o usunięcie naszej muzyki z serwisu Spotify we wszystkich krajach. (...) Ekonomiczny ciężar, który od dawna spoczywa na artystach, jest teraz spotęgowany przez ciężar moralny i etyczny, gdyż z trudem zarobione pieniądze fanów i twórczość muzyków ostatecznie finansują śmiercionośne, dystopijne technologie. Mamy tego dosyć. Inna droga jest możliwa.

GramTV przedstawia:

Zespół dołączył również do inicjatywy No Music for Genocide, w ramach której ponad 400 artystów i wytwórni blokuje dostęp do swojej muzyki w Izraelu – jako protest przeciwko wojnie w Strefie Gazy. To inicjatywa bardzo podobna do jej filmowego odpowiednika, o którym pisaliśmy wcześniej.

Przypomnijmy, że Massive Attack to jeden z najsłynniejszych zespołów wywodzących się ze sceny trip-hopowej, autor takich klasyków jak Unfinished Sympathy, Teardrop czy Angel. Od lat angażuje się także w działania społeczno-polityczne, konsekwentnie łącząc muzykę z wyrazistym przekazem.

Tagi:

Muzyka
Spotify
protest
bojkot
muzyka elektroniczna
Massive Attack
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112