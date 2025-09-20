Massive Attack usuwa muzykę ze Spotify. I nie chodzi o pieniądze

Jak podaje rmf24.pl, brytyjski zespół Massive Attack ogłosił, że wycofuje cały swój katalog ze Spotify. Powód? To forma protestu przeciwko inwestycjom Daniela Eka, założyciela i dyrektora generalnego platformy, w firmę Helsing. Przedsiębiorstwo rozwija sztuczną inteligencję oraz technologie wojskowe, w tym własne drony HX-2.

Massive Attack bojkotuje Spotify

Ek poprzez swój fundusz Prima Materia przeznaczył w czerwcu 2025 roku aż 600 milionów euro na rozwój tej spółki, a sam pełni funkcję przewodniczącego jej rady nadzorczej. Dla Massive Attack nie jest to do zaakceptowania.