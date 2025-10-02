Artemas ogłasza mixtape "Lovercore” i wypuszcza trzy nowe single

Artemas, artysta odpowiedzialny za ubiegłoroczny viralowy hit „I Like The Way You Kiss Me”, który zdobył zawrotne ponad 1,3 miliarda odtworzeń na Spotify i dotarł tuż pod czołową dziesiątkę listy Billboard Hot 100, zapowiedział 1 października nowy projekt. Nadchodzący mixtape Artemasa będzie nosił tytuł “Lovercore”, a z okazji zapowiedzi nowej twórczości, podzielił się on trzema singlami, w tym jednym z teledyskiem.

Artemas wraca z nową muzyką

Wraz z ogłoszeniem, Artemas zaprezentował trzy nowe single w postaci “Superstar” (z klipem wideo), “Take It Easy On Me” oraz “This One’s Gonna Hurt Me”. Wszystkie trzy utwory znajdziecie poniżej.