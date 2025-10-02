Artemas ogłasza mixtape "Lovercore” i wypuszcza trzy nowe single

Artemas, twórca wielkiego hitu “I Like The Way You Kiss Me” powraca z nową muzyką.
Artemas, artysta odpowiedzialny za ubiegłoroczny viralowy hit „I Like The Way You Kiss Me”, który zdobył zawrotne ponad 1,3 miliarda odtworzeń na Spotify i dotarł tuż pod czołową dziesiątkę listy Billboard Hot 100, zapowiedział 1 października nowy projekt. Nadchodzący mixtape Artemasa będzie nosił tytuł “Lovercore”, a z okazji zapowiedzi nowej twórczości, podzielił się on trzema singlami, w tym jednym z teledyskiem.
Artemas wraca z nową muzyką
Wraz z ogłoszeniem, Artemas zaprezentował trzy nowe single w postaci “Superstar” (z klipem wideo), “Take It Easy On Me” oraz “This One’s Gonna Hurt Me”. Wszystkie trzy utwory znajdziecie poniżej.
W niedawnym wywiadzie muzyk przyznał, że przygotowanie pierwszego albumu pełnego spójnych utworów to duże wyzwanie, ale także źródło inspiracji:
To onieśmielające tworzyć coś tak spójnego, ale jednocześnie mnie to ekscytuje. Chcę zaznaczyć swoją obecność. Myślę, że tworzę jedną z najciekawszych odmian alt-popu i robię to wszystko sam. Po prostu nie zakomunikowałem tego jeszcze wystarczająco jasno.
Odnosząc się do gigantycznego sukcesu “I Like The Way You Kiss Me”, Artemas dodał:
Gonitwa za powtórzeniem takiego hitu byłaby dla mnie zabójcza. Takie piosenki są kompletnie przypadkowe. Trzeba po prostu pozostać szczerym.
Artemas podkreślił także, że jego kariera rozwijała się poza tradycyjnymi strukturami branży muzycznej:
Odwróciłem się od całej tej machiny. Tworzyłem muzykę w swoim pokoju, sam miksowałem, nie przejmowałem się playlistami. Chodziło o to, aby znaleźć swoich fanów.
Nowy mixtape “Lovercore” ma ugruntować jego pozycję jako jednego z najciekawszych twórców alternatywnego popu młodego pokolenia. Biorąc pod uwagę odzew w komentarzach pod poszczególnymi utworami, a także szybko rosnącą liczbą wyświetleń, jest na to duża szansa.
