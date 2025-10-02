Zaloguj się lub Zarejestruj

Artemas ogłasza mixtape "Lovercore” i wypuszcza trzy nowe single

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/10/02 18:30
0
0

Artemas, twórca wielkiego hitu “I Like The Way You Kiss Me” powraca z nową muzyką.

Artemas, artysta odpowiedzialny za ubiegłoroczny viralowy hit „I Like The Way You Kiss Me”, który zdobył zawrotne ponad 1,3 miliarda odtworzeń na Spotify i dotarł tuż pod czołową dziesiątkę listy Billboard Hot 100, zapowiedział 1 października nowy projekt. Nadchodzący mixtape Artemasa będzie nosił tytuł “Lovercore”, a z okazji zapowiedzi nowej twórczości, podzielił się on trzema singlami, w tym jednym z teledyskiem.

Artemas
Artemas

Artemas wraca z nową muzyką

Wraz z ogłoszeniem, Artemas zaprezentował trzy nowe single w postaci “Superstar” (z klipem wideo), “Take It Easy On Me” oraz “This One’s Gonna Hurt Me”. Wszystkie trzy utwory znajdziecie poniżej.

W niedawnym wywiadzie muzyk przyznał, że przygotowanie pierwszego albumu pełnego spójnych utworów to duże wyzwanie, ale także źródło inspiracji:

To onieśmielające tworzyć coś tak spójnego, ale jednocześnie mnie to ekscytuje. Chcę zaznaczyć swoją obecność. Myślę, że tworzę jedną z najciekawszych odmian alt-popu i robię to wszystko sam. Po prostu nie zakomunikowałem tego jeszcze wystarczająco jasno.

Odnosząc się do gigantycznego sukcesu “I Like The Way You Kiss Me”, Artemas dodał:

Gonitwa za powtórzeniem takiego hitu byłaby dla mnie zabójcza. Takie piosenki są kompletnie przypadkowe. Trzeba po prostu pozostać szczerym.

GramTV przedstawia:

Artemas podkreślił także, że jego kariera rozwijała się poza tradycyjnymi strukturami branży muzycznej:

Odwróciłem się od całej tej machiny. Tworzyłem muzykę w swoim pokoju, sam miksowałem, nie przejmowałem się playlistami. Chodziło o to, aby znaleźć swoich fanów.

Nowy mixtape “Lovercore” ma ugruntować jego pozycję jako jednego z najciekawszych twórców alternatywnego popu młodego pokolenia. Biorąc pod uwagę odzew w komentarzach pod poszczególnymi utworami, a także szybko rosnącą liczbą wyświetleń, jest na to duża szansa.

Źródło:https://uproxx.com/indie/artemas-lovercore-mixtape-release-date

Tagi:

Muzyka
muzyka
teledysk
DJ
utwór
nowy singiel
muzyka popowa
wokalista
singiel
nowy utwór
muzyk
zapowiedź albumu
muzyka elektroniczna
muzyka niezależna
Artemas
muzyka alternatywna
muzyka alt-pop
mixtape
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112