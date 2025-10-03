Zaloguj się lub Zarejestruj

Mass Effect wraca, ale w nietypowej formie. To gratka dla fanów, którzy lubią grać bez prądu

Jakub Piwoński
2025/10/03 16:10
Kultowa gra science fiction wraca, tym razem w formie planszowej.

Mass Effect, kultowa seria science fiction od BioWare, zyskała nową odsłonę w nietypowej formie – jako gra planszowa. Mass Effect: Gra Planszowa przenosi graczy w galaktyczny świat znany z wideo gier, oferując kooperacyjną, taktyczną zabawę dla 1-4 graczy. Premiera tytułu odbyła się 25 września, gra została wydana przez Portal Games. Fani uniwersum, kolekcjonerzy i miłośnicy gier planszowych znajdą tu coś dla siebie.

Mass Effect jako gra planszowa

Gracze wcielają się w załogę legendarnego statku Normandy, stając przed wyzwaniem infiltracji wraku krążownika Cerberusa na planecie Hagalaz. Nieliniowa kampania fabularna pozwala tworzyć własne historie w każdej sesji, a dynamiczne scenariusze i decyzje sprawiają, że każda rozgrywka jest inna. Taktyczne wykorzystanie zdolności postaci i współpraca drużyny są kluczowe, by pokonać przeciwników i odkryć tajemnice ukryte w kadłubie krążownika.

W pudełku znajdziecie wszystko, co potrzebne do pełnej przygody: 3 księgi (Instrukcja, Misje, Opowieści), 64 karty Zagrożenia, 6 figurek drużyny, mapę Kampanii, plansze członków drużyny, worek przeciwników, 14 specjalnych kostek oraz ponad 150 żetonów. Całość waży 1,67 kg. Gra przeznaczona jest dla starszych graczy – nie nadaje się dla dzieci poniżej 3 roku życia. Cena gry wynosi 249,95 zł.

Mass Effect: Gra Planszowa to nie tylko gratka dla fanów serii – to także wyjątkowa propozycja dla kolekcjonerów i miłośników gier planszowych, którzy cenią sobie taktyczne wyzwania i klimatyczne rozgrywki kooperacyjne. Gra dostępna jest od 25 września, a szczegóły oraz zakup możecie sprawdzić w sklepie Rebel.

