Mass Effect wraca, ale w nietypowej formie. To gratka dla fanów, którzy lubią grać bez prądu

Mass Effect, kultowa seria science fiction od BioWare, zyskała nową odsłonę w nietypowej formie – jako gra planszowa. Mass Effect: Gra Planszowa przenosi graczy w galaktyczny świat znany z wideo gier, oferując kooperacyjną, taktyczną zabawę dla 1-4 graczy. Premiera tytułu odbyła się 25 września, gra została wydana przez Portal Games. Fani uniwersum, kolekcjonerzy i miłośnicy gier planszowych znajdą tu coś dla siebie.

Mass Effect jako gra planszowa

Gracze wcielają się w załogę legendarnego statku Normandy, stając przed wyzwaniem infiltracji wraku krążownika Cerberusa na planecie Hagalaz. Nieliniowa kampania fabularna pozwala tworzyć własne historie w każdej sesji, a dynamiczne scenariusze i decyzje sprawiają, że każda rozgrywka jest inna. Taktyczne wykorzystanie zdolności postaci i współpraca drużyny są kluczowe, by pokonać przeciwników i odkryć tajemnice ukryte w kadłubie krążownika.