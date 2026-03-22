Mass Effect 5 bez Sheparda? Nowa wypowiedź aktorki podsyca wątpliwości fanów

To byłaby prawdopodobnie fatalna decyzja dla nadchodzącej gry BioWare.

Fani serii Mass Effect od lat czekają na konkretne informacje o kolejnej odsłonie kultowego cyklu od BioWare. Od zapowiedzi projektu minęło już sześć lat, a poza teaserami studio wciąż nie zdradziło istotnych szczegółów. Jednym z największych znaków zapytania pozostaje powrót komandora Sheparda. Najnowsza wypowiedź jednej z kluczowych osób związanych z marką może jednak sugerować, że kultowy bohater nie będzie ważną postacią w nowej fabule. Aktorka znana z serii Mass Effect obawia się o przyszłość EA i BioWare W niedawnym wywiadzie Jennifer Hale, czyli aktorka podkładająca głos pod żeńską wersję Sheparda, została zapytana o przyszłość serii. Jej odpowiedzi nie były jednoznaczne, ale zawierały kilka interesujących wskazówek. Hale odniosła się między innymi do potencjalnych zmian wokół Electronic Arts, wyrażając pewne obawy dotyczące możliwego wpływu nowych inwestorów na kierunek rozwoju BioWare.

Mam nadzieję, że przyszłość serii będzie świetna, choć mam też pewne obawy związane z tym, co może się wydarzyć wokół Electronic Arts i jak wpłynie to na BioWare, jego kulturę i wartości. Taka wypowiedź może zastanawiać, zwłaszcza że osoby aktywnie zaangażowane w produkcję często unikają publicznego komentowania tego typu kwestii. To jednak tylko interpretacja, bo oficjalnych informacji na temat udziału Hale w nowym projekcie nadal brakuje. Znacznie ciekawsza była odpowiedź na pytanie o wymarzony scenariusz dla kolejnego Mass Effecta. Aktorka nie ukrywała swoich oczekiwań wobec przyszłości marki. Przywróćcie komandora Sheparda. Znajdźcie sposób, żeby Mark i ja mogliśmy być razem w tym samym uniwersum. Czy to nie byłoby świetne?

Choć słowa Hale brzmią jak marzenie fana, dla wielu graczy stanowią również sygnał, że powrót Sheparda wcale nie jest przesądzony. Gdyby aktorka była zaangażowana w projekt, najprawdopodobniej obowiązywałaby ją ścisła umowa poufności, która ograniczałaby takie wypowiedzi. Na ten moment przyszłość kultowego bohatera pozostaje tajemnicą, a BioWare konsekwentnie milczy na temat szczegółów fabularnych. Wśród fanów nie brakuje jednak teorii, według których ewentualny powrót Sheparda mógłby być powiązany z wątkiem gethów. Gracze muszą więc uzbrobić się w cierpliwość i liczyć, że o Mass Effect 5 usłyszymy jeszcze przed tegorocznym N7, który tradycyjnie przypada na 7 listopada. Wczytywanie ramki mediów.

