Masa zachwytów nad Super Mario RPG. Nintendo przygotowało specjalny trailer

O tym, że Super Mario RPG to wielki hit dowiedzieliśmy się już w dniu premiery, kiedy remake gry z 1996 roku trafił na Nintendo Switch. Produkcja była chwalona zarówno przez branżowe media, jak i samych graczy. W przypadku gier od Nintendo nie jest to dużym zaskoczeniem, gdyż na ogół tytuły tworzone przez japońską firmę trzymają wysoką jakość. O tym, dlaczego warto zagrać w Super Mario RPG dowiecie się z najnowszego trailera, na którym twórcy chwalą się ocenami i cytatami od mediów. Zachęcamy do zapoznania się z materiałem.

Gry z Mario w roli głównej nigdy nie zawodzą, a Super Mario RPG jest kolejnym świetnym przykładem tej tezy

Super Mario RPG obecnie może pochwalić się średnią ocen na poziomie 84 punktów (na podstawie 62 opinii) w serwisie OpenCritic. Warto również podkreślić, że aż 97% recenzentów poleca grę. Odświeżona odsłona klasyka z 1996 roku cieszy się uznaniem przede wszystkim dzięki zręcznemu przeniesieniu atmosfery oryginału, gdyż twórcom udało się zachować charakterystyczny klimat, co często bywa sporym wyzwaniem przy tworzeniu nowych wersji ikonicznych gier. Całości dopełniają atrakcyjnie poprawiona oprawa wizualna i udoskonalone elementy gameplayu, który został poddany trafnym poprawkom.



Na koniec przypomnijmy, że Super Mario RPG zadebiutowało na Nintendo Switch 17 listopada. Chętnie dowiemy się czy mieliście okazję zagrać. Podzielcie się swoją opinią w komentarzach. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat tego tytułu, zapraszamy do lektury tekstu: Klasyka w najlepszym wydaniu – recenzja Super Mario RPG.