Dziś premiera Super Mario RPG. Kolejny hit w bibliotece Nintendo Switch

Nintendo niespełna miesiąc po premierze Super Mario Bros. Wonder dostarcza na rynek kolejną grę, obok której nie można przejść obojętnie.

Zapowiedź Super Mario RPG była jedną z głównych atrakcji czerwcowego Nintendo Direct. Wielu fanów japońskiej firmy ucieszyło się na wiadomość, że remake gry z 1996 roku trafi na Nintendo Switch. Dzisiaj – 17 listopada 2023 roku – wspomniana produkcja debiutuje na rynku, dzięki czemu kolejne pokolenie graczy ma szansę zapoznać się z jedną z najważniejszych gier ze SNES-a. Branżowe media nie mają natomiast wątpliwości, że Super Mario RPG to pozycja obowiązkowa dla wszystkich posiadaczy popularnego „pstryka”.

Super Mario RPG – wybrane oceny:

Stevivor – 9.5/10

Destructoid – 9/10

God is a Geek – 9/10

Wccftech – 9/10

Nintendo Life – 9/10

Press Start – 9/10

Nintendo News – 9/10

Siliconera – 9/10

Game Informer – 8.8/10

IGN – 8/10

GameSpot – 8/10

TheSixthAxis – 8/10

WellPlayed – 8/10

Metro GameCentral – 7/10

Na koniec przypomnijmy, że Super Mario RPG jest tytułem ekskluzywnym dla konsol Nintendo Switch. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat odświeżonej wersji gry z 1996 roku, to zapraszamy Was do lektury: Klasyka w najlepszym wydaniu – recenzja Super Mario RPG.