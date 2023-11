Klasyka w najlepszym wydaniu - recenzja Super Mario RPG

Czy to się kiedyś skończy? Taka myśl mnie naszła, gdy na moim Switchu zadomowił się kolejny remake. Nie zliczę, ile razy w ostatnich latach grałem w odgrzewane kotlety “udające” nowości. Na szczęście w większości przypadków były to bardzo udane produkcje (żeby tylko wspomnieć o The Legend of Zelda Link's Awakening czy Live A Live ). Tę dobrą passę kontynuuje Super Mario RPG, które przeżywa drugą młodość na Nintendo Switch.

Jeżeli macie w pamięci obraz lat 90. w Polsce, to Super Nintendo zapewne nie jest jego częścią. Kiedy zachodni gracze zagrywali się na swoich SNES-ach, a co bogatsi przesiadali na pierwsze PlayStation, w kraju nad Wisłą królowały Amigi i Pegasusy. Na każdym osiedlu trafił się ktoś, kto dostał SNES-a, MegaDrive’a czy Gameboya od rodziny z Niemiec. Ale w 1996 roku, gdy Japończycy i Amerykanie zachwycali się Super Mario RPG z podtytułem Legend of the Seven Stars, przeciętny Polak kojarzył Mario ze skaczącymi pikselami na kartridżu “168 in 1”.

I nie wynikało to wyłącznie z faktu, że SNES był u nas słabo dostępny/drogi/niepopularny. Super Mario RPG w ogóle nie zostało wydane w Europie (i Australii) aż do 2008 roku, kiedy ten klasyk trafił do biblioteki Virtual Console na Wii. Zostawmy jednak zamierzchłą przeszłość za sobą, bo oto Nintendo zaserwowało nam nową-starą grę w takim stylu, że bez żadnych zgrzytów i konieczności przebijania się przez archaizmy może się w niej zakochać współczesny gracz.