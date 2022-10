Marvel’s Wolverine z premierą w 2023 roku?

To szybciej niż się spodziewaliśmy, co wydaje się być wręcz niemożliwe.

We wrześniu ubiegłego roku otrzymaliśmy informacje mówiące o tym, że Marvel’s Wolverine znajduje się na bardzo wczesnym etapie produkcji. Niewykluczone jednak, że prace nad grą przebiegają niezwykle sprawnie i premiery mielibyśmy doczekać się już w przyszłym roku. Do takich informacji dokopano się w jednym z dokumentów, które pojawiły się w trakcie formalności związanych z przejęciem Activision Blizzard przez Microsoft. Niewykluczone, że był to jednak ślepy strzał.

Naszą uwagę zwrócił na to portal gamingbolt.com. Microsoft broniąc się przed zarzutami o niszczenie konkurencyjności zawarł w dokumencie informacje o tym, że w 2023 roku Sony planuje wydać kilka produkcji z wyłącznością dla swojego sprzętu. Wśród wymienionych tytułów znalazła się wzmianka o grze Wolverine. Czyżby obóz Zielonych wiedział już coś więcej?



Nam nie pozostaje nic innego, jak czekać na oficjalne i sprawdzone informacje, które miejmy nadzieję pojawią się już wkrótce. Spoglądając na sprawę zdroworozsądkowo, ciężko uwierzyć, że Marvel’s Wolverine mogłoby zadebiutować na rynku w 2023 roku.