Marvel’s Wolverine nie popełni błędu GTA 6. Gra otrzyma wydanie fizyczne z płytą

Dyskusja na temat przyszłości fizycznych wydań gier nabrała w ostatnich dniach wyjątkowego tempa. Wszystko za sprawą informacji dotyczących Grand Theft Auto VI, które wywołały obawy wśród kolekcjonerów. W efekcie studio Insomniac Games postanowiło odnieść się do pytań dotyczących swojego nadchodzącego tytułu Marvel's Wolverine.

Marvel’s Wolverine będzie miało płytę w pudełku

Niepokój graczy wywołały doniesienia, że nowe wydanie GTA 6 ma trafić do sprzedaży w formie pudełka zawierającego jedynie kod do pobrania gry, bez płyty w środku. Tym samym Rockstar Games miałoby podążyć śladem części wydań przygotowywanych przez Nintendo, które również oferują niektóre gry wyłącznie w formie kodu umieszczonego w pudełku. Według krążących plotek GTA 6 ma jednak doczekać się także fizycznego wydania z płytą w grudniu 2026 roku. W związku z rosnącymi obawami jeden z użytkowników serwisu X zwrócił się bezpośrednio do Insomniac Games z pytaniem: