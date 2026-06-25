Marvel’s Wolverine nie popełni błędu GTA 6. Gra otrzyma wydanie fizyczne z płytą

Niepokój graczy wywołały doniesienia, że nowe wydanie GTA 6 ma trafić do sprzedaży w formie pudełka zawierającego jedynie kod do pobrania gry, bez płyty w środku. Tym samym Rockstar Games miałoby podążyć śladem części wydań przygotowywanych przez Nintendo, które również oferują niektóre gry wyłącznie w formie kodu umieszczonego w pudełku. Według krążących plotek GTA 6 ma jednak doczekać się także fizycznego wydania z płytą w grudniu 2026 roku. W związku z rosnącymi obawami jeden z użytkowników serwisu X zwrócił się bezpośrednio do Insomniac Games z pytaniem:
Czy ta gra będzie dostępna w fizycznej wersji czy otrzymamy tylko kod w pudełku?
Studio szybko rozwiało wszelkie wątpliwości, odpowiadając:
Fizyczna wersja będzie zawierała płytę w pudełku.
GramTV przedstawia:
Oznacza to, że osoby planujące zakup pudełkowego wydania Marvel’s Wolverine otrzymają tradycyjną płytę z grą, którą będzie można zachować w kolekcji lub odsprzedać po ukończeniu przygody. Choć nie oznacza to, że każdy nadchodzący tytuł będzie teraz musiał potwierdzać zawartość swoich pudełkowych wydań, cała sytuacja pokazuje, jak duży wpływ na branżę może mieć jedna głośna decyzja wydawcy. Dla kolekcjonerów i zwolenników fizycznych nośników informacja przekazana przez Insomniac Games jest jednak bardzo dobrą wiadomością. Przynajmniej w przypadku Marvel’s Wolverine tradycyjne wydanie z płytą pozostanie standardem.
Wczytywanie ramki mediów.
Premiera Marvel’s Wolverine będzie miała miejsce 15 września 2026 roku. Gra wyląduje wyłącznie na PlayStation 5.
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