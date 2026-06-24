GTA 6 jednak zaoferuje płytę w wersji pudełkowej? Podobno tak, ale nie na premierę

Rockstar Games i Take-Two Interactive muszą to szybko wyjaśnić, jeżeli te informacje okażą się prawdziwe.

Już o północy startują zamówienia przedpremierowe na GTA 6, jednak jedną z najgłośniej dyskutowanych kwestii dotyczących premiery najnowszej gry Rockstar Games, jest brak płyty z pudełkowym wydaniu produkcji. Okazuje się, że sprawa nie jest taka prosta i Grand Theft Auto 6 może jednak pojawić się na płycie, choć nie na premierę gry.

GTA 6 – pudełka z płytą jednak trafią do sprzedaży, ale dopiero po premierze gry?

Jak ujawnił Graczdari za pośrednictwem serwisu PPE.pl GTA 6 ma zostać wydane na płycie, ale nie w pierwszym rzucie gry. Według jego zapewnień premierowe wydanie gry będzie oferowało wyłącznie kod w wydaniu fizycznym, ale już po kilku tygodniach sytuacja ma się zmienić i jeszcze w grudniu bieżącego roku do sklepów mają trafić pudełka zawierające płytę. Warto jednak traktować to obecnie wyłącznie w charakterze plotki, jako że nie ma żadnych innych doniesień, a już tym bardziej oficjalnych informacji, które mogłyby to potwierdzić.