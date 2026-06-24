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GTA 6 jednak zaoferuje płytę w wersji pudełkowej? Podobno tak, ale nie na premierę

Radosław Krajewski
2026/06/24 22:45
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Rockstar Games i Take-Two Interactive muszą to szybko wyjaśnić, jeżeli te informacje okażą się prawdziwe.

Już o północy startują zamówienia przedpremierowe na GTA 6, jednak jedną z najgłośniej dyskutowanych kwestii dotyczących premiery najnowszej gry Rockstar Games, jest brak płyty z pudełkowym wydaniu produkcji. Okazuje się, że sprawa nie jest taka prosta i Grand Theft Auto 6 może jednak pojawić się na płycie, choć nie na premierę gry.

Grand Theft Auto 6

GTA 6 – pudełka z płytą jednak trafią do sprzedaży, ale dopiero po premierze gry?

Jak ujawnił Graczdari za pośrednictwem serwisu PPE.pl GTA 6 ma zostać wydane na płycie, ale nie w pierwszym rzucie gry. Według jego zapewnień premierowe wydanie gry będzie oferowało wyłącznie kod w wydaniu fizycznym, ale już po kilku tygodniach sytuacja ma się zmienić i jeszcze w grudniu bieżącego roku do sklepów mają trafić pudełka zawierające płytę. Warto jednak traktować to obecnie wyłącznie w charakterze plotki, jako że nie ma żadnych innych doniesień, a już tym bardziej oficjalnych informacji, które mogłyby to potwierdzić.

Generalnie wydanie z kodem to będzie jeden rzut, a potem opcja na płytowe wydanie – przyznał Graczadari.

GramTV przedstawia:

Według serwisu PPE.pl płyta z grą zawierać będzie dane pozwalające uruchomić GTA 6. Nie wiadomo jednak, czy na płycie znajdą się wszystkie potrzebne pliki, czy też część zawartości trzeba będzie pobierać z sieci przy pierwszym uruchomieniu.

Jeżeli te informacje okażą się prawdą, to Take-Two Interactive i Rockstar Games będą musieli tłumaczyć się z takiego obrotu spraw. Wielu graczy może nie być zadowolonych, że firmy ukrywają istnienie pudełkowej wersji z płytą z GTA 6, nawet jeżeli ta miałaby pojawić się dopiero przed tegorocznymi świętami. Niektóre osoby mogłyby wstrzymać się z zakupem gry, żeby zdobyć płytę, zamiast pudełka z kodem lub kupować cyfrową wersję.

Źródło:https://www.ppe.pl/news/415732/gta-6-a-pudelko-z-plyta-na-ps5-i-xsx-zdradzamy-szczegoly-tej-wersji.html

Tagi:

News
Take-Two
Rockstar Games
GTA
Grand Theft Auto
zamówienia przedpremierowe
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Take-Two Interactive
wydanie pudełkowe
Radosław Krajewski

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Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

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