Po 18 latach nowy Spider-Man w końcu spełni marzenia fanów. Ta postać długo czekała na takie starcie

Marvel może szykować wielki zwrot dla tej postaci.

Spider Man: Całkiem nowy dzień może okazać się znacznie ważniejszym filmem dla Kinowego Uniwersum Marvela, niż dotąd przypuszczano. Według nowej teorii produkcja nie tylko pokaże długo wyczekiwane starcie Spider-Mana z Hulkiem, ale również zrealizuje pomysł, który MCU zasugerowało już 19 lat temu. Spider Man: Całkiem nowy dzień – Hulk w końcu może doczekać się rozwoju swojej historii Chodzi o wątek z filmu Incredible Hulk z 2008 roku, który w swoich scenach sugerował, że Zielony Goliat może stać się pierwszym wielkim wyzwaniem dla Avengersów. Marvel ostatecznie poszedł jednak inną drogą, a niewygodny trop został później wyjaśniony w krótkometrażowym materiale The Consultant. Od tamtej pory Hulk wielokrotnie ścierał się z innymi bohaterami, między innymi z Thorem w The Avengers oraz z Iron Manem w zbroi Hulkbuster w Avengers: Czas Ultrona, lecz MCU nigdy nie pokazało w pełni sceny, w której niekontrolowany Hulk naprawdę demoluje wszystko dookoła.

Spider Man: Całkiem nowy dzień może to zmienić. Zwiastun filmu pokazuje, że Peter Parker będzie musiał zmierzyć się z Hulkiem w starciu, które od lat uchodzi za jeden z najbardziej klasycznych komiksowych pojedynków Marvela. Spider Man nie ma szans dorównać Hulkowi siłą, dlatego jego największą bronią pozostają zwinność, refleks i pajęczy zmysł. W materiale promocyjnym widać, że bohater Toma Hollanda próbuje przede wszystkim uciekać i wyciągnąć walkę na bardziej otwartą przestrzeń. Hulk z kolei korzysta z charakterystycznego uderzenia falą dźwiękową, aby dosięgnąć przeciwnika nawet wtedy, gdy ten stara się zachować dystans. Najciekawsza część teorii dotyczy jednak nie samego Hulka, lecz Bruce’a Bannera. Tom Holland miał wcześniej zasugerować, że prawdziwy złoczyńca filmu nie został jeszcze ujawniony i będzie kimś zupełnie innym od przeciwników, których widzieliśmy w poprzednich odsłonach serii. To sprawia, że część fanów zaczęła szukać odpowiedzi poza najbardziej oczywistymi tropami, w tym poza tajemniczą postacią graną przez Sadie Sink, którą wielu widzów łączy z Jean Grey.

GramTV przedstawia:

Według jednej z interpretacji największym zagrożeniem w Spider Man: Całkiem nowy dzień może być sam Bruce Banner. Zwiastun pokazuje go jako człowieka korzystającego z technologii tłumiącej mutację. Banner mówi wprawdzie Peterowi, że trzeba ustalić, które mutacje są niegroźne, a które wymagają powstrzymania, ale sam jednocześnie nosi urządzenie kontrolujące jego drugą naturę. To sugeruje, że równowaga między Bannerem a Hulkiem, którą MCU pokazało w Avengers: Koniec gry, mogła zostać utracona. Znaczenie może mieć również samo urządzenie. Technologia tłumienia mutacji jest dobrze znana fanom X-Menów, gdzie wiązano ją z Forge’em i wykorzystywano przeciwko mutantom. W MCU sprzęt Bannera ma logo Stark Industries, a ta firma posiada powiązania z Damage Control, organizacją pilnującą spraw związanych z nadludźmi w Stanach Zjednoczonych. Co więcej, w filmowym uniwersum na czele Damage Control stoi William Metzger, mało znany, ale istotny w tym kontekście przeciwnik mutantów z komiksów o X-Menach. Teoria zakłada więc, że Spider-Man nie będzie walczył wyłącznie z Hulkiem jako ofiarą manipulacji tajemniczego złoczyńcy. Możliwe, że Peter w pewnym momencie odkryje, iż prawdziwym problemem jest Banner, który wszedł na niebezpieczną ścieżkę. W komiksach Marvela istniał już podobny motyw, w którym Banner i Hulk zostali rozdzieleni, a naukowiec zaczął odgrywać rolę mrocznego, pozbawionego hamulców eksperymentatora. Obecnie nie wiadomo, co mogłoby doprowadzić Bannera do tak radykalnej przemiany. Jednym z możliwych wyjaśnień jest nadchodzące Avengers: Doomsday oraz przygotowania do wydarzeń inspirowanych Secret Wars. W komiksach bohaterowie, świadomi zagrożenia dla multiwersum, podejmowali moralnie wątpliwe decyzje, wierząc, że robią to w imię większego dobra. Gdyby MCU poszło podobną drogą, Banner mógłby stać się kimś, kto przekracza granice nie z czystej złej woli, lecz z przekonania, że tylko tak da się ocalić świat.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.