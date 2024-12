Marvel’s Spider-Man Multiplayer powstaje. Zobaczcie trailer interesującego moda

Zgodnie z przekazanymi informacjami modyfikacja wprowadzającą do Marvel’s Spider-Man Remastered tryb multiplayer powstaje od sierpnia bieżącego roku . Niestety twórcy nie są w stanie określić, kiedy prace zostaną zakończone. W sieci pojawił się jednak zwiastun, który pozwala sprawdzić, jak wspomniany mod prezentuje się w akcji. Całość znajdziecie na dole wiadomości.

Twórcy zaznaczają, że modyfikacja powstaje obecnie z myślą o Marvel’s Spider-Man Remastered. Moderzy nie wykluczają jednak, że projekt zostanie przeniesiony do Marvel’s Spider-Man 2, gdy tylko produkcja Insomniac Games trafi na PC . To jednak nie koniec wartych uwagi informacji na temat wspomnianego moda.

Modyfikacja wprowadzającą do Marvel’s Spider-Man Remastered tryb multiplayer nie będzie zawierać trybu PvP, a wspólnie bawić będzie mogło się aż 16 graczy. Twórcy informują, że część misji fabularnych już teraz działa w trybie kooperacji. Moderzy zamierzają jednak przygotować nową zawartość, którą użytkownicy będą mogli cieszyć się razem w otwartym świecie, a dopiero później zająć się kampanią.

Na koniec warto przypomnieć, że Marvel’s Spider-Man Remastered zadebiutowało na komputerach osobistych 12 sierpnia 2022 roku. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji, to zapraszamy Was do lektury: Marvel’s Spider-Man Remastered – recenzja wersji na PC.