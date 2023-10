Premierowa aktualizacja gry Marvel's Spider-Man 2 – pierwsze szczegóły

Już za trzy dni – 20 października – na rynku zadebiutuje wyczekiwana gra Marvel’s Spider-Man 2 . Z tego względu przedstawiciele studia Insomniac Games poinformowali, że produkcja otrzyma premierową aktualizację . Przy okazji dowiedzieliśmy się, iż od czasu zakończenia prac nad grą udało się wprowadzić znaczące usprawnienia , które mają zapewnić lepsze doświadczenie podczas zabawy. Co to jednak oznacza?

Choć twórcy zapewniają, że fizyczne wydanie w rzeczywistości zawiera całą grę, którą przejdziemy od początku do końca bez konieczności instalowania aktualizacji lub korzystania z trybu online, zachęcają zarazem do pobrania aktualizacji do wersji 1.001.002 w dniu premiery, aby uzyskać najlepsze wrażenia: