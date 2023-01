Marvel’s Avengers – koniec wsparcia dla gry

Marvel’s Avengers nie było udaną produkcją i wszystko wskazuje na to, że twórcy mają tego świadomość. W oficjalnym oświadczeniu możemy przeczytać o szczegółach dotyczących zakończenia dalszego wspierania gry.

Marvel’s Avengers pozostanie grywalne

31 marca na serwerach pojawi się aktualizacja oznaczona numerem 2.8. Będzie to ostatni update, który doda zawartość do gry. Wiemy też, że Marvel’s Avengers po 30 września 2023 roku oficjalnie przestanie być wspierane.



Warto zaznaczyć, że posiadacze cyfrowej wersji gry ciągle będą mieć do niej dostęp. Marvel’s Avengers pozostanie grywalne zarówno w wersji dla jednego gracza, jak i w trybie multiplayer. Twórcy zrobią wszystko, by infrastruktura pozostała użyteczna jak najdłużej, ale nie gwarantują jej stabilności.



Na koniec przypomnijmy, że Marvel’s Avengers zadebiutowało na rynku we wrześniu 2020 roku. Gra dostępna jest na PC oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series S/X. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat produkcji Crystal Dynamics, to zapraszamy do lektury: Marvel's Avengers – recenzja gry z super zmarnowanym potencjałem.