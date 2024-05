HBO pokazało zwiastun filmu The Great Lillian Hall. W rolach głównych Jessica Lange i Pierce Brosnan

HBO zaprezentowało oficjalny zwiastun The Great Lillian Hall. Będzie to oryginalna produkcja HBO Original Movie. W rolach głównych Jessica Lange i Pierce Brosnan.

Do sieci trafił oficjalny zwiastun The Great Lillian Hall. Będzie to oryginalna produkcja HBO Original Movie, której premiera w streamingu na platformie Max odbędzie się 31 maja.

The Great Lillian Hall – pierwszy zwiastun oryginalnej produkcji HBO

Kiedy uwielbiana aktorka z Broadwayu, Lillian Hall (Jessica Lange) zaczyna zapominać swoje kwestie, musi zacząć zmieniać podejście do swojej dotychczasowej, wyglądającej idealnie kariery. W swojej długiej, znakomitej karierze nigdy nie opuściła żadnego występu. Jednak na próbach jej pewność siebie podupada. Ludzie zaczynają snuć domysły, a niektórzy planują, jak odebrać jej możliwość robienia tego, co kocha najbardziej. Walcząc z wieloma przeciwnościami, by dotrzeć na premierę, trzymając się zanikających wspomnień i tożsamości, musi odbyć burzliwą emocjonalną podróż: równoważąc swoje pragnienie bycia w centrum uwagi i surowe wymagania prawdziwego świata.