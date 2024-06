George Miller potwierdził, że czarno-biała wersja filmu Furiosa: Saga Mad Max już gotowa

George Miller ujawnił w podcaście Happy Sad Confused, że czarno-biała wersja filmu Furiosa: Saga Mad Max została już ukończona. Reżyser nazwał tę edycję Tinted Black & Chrome i podkreślił, że ma ona wyjątkowy, elementarny charakter.

Już to zrobiliśmy. To ostatnia rzecz, którą zrobiłem w tym filmie i nazywam to Tinted Black & Chrome. Muszę powiedzieć, że to naprawdę interesujące. Wciąż próbuję zdemistyfikować, dlaczego dla mnie czerń i biel mają w sobie coś bardziej elementarnego. - powiedział George Miller.