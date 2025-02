Henry Cavill z nową rolą w MCU? Ale nie tą, o której myśleli fani

Henry Cavill na dobre odwiesił swoją pelerynę Supermana w uniwersum DC, skupiając się na innych projektach. Obecnie aktor rozwija uniwersum Warhammera 40.000 dla Amazona, ale na oku ma również współpracę z Marvelem. Przypomnijmy, że Cavill zagrał już w MCU, a konkretniej jeden z wariantów Logana w Deadpool & Wolverine. Było to jednak małe cameo, a teraz studio szuka dużej roli dla swojej przyszłej gwiazdy. Wydawało się, że Cavill zostanie Kapitanem Brytanią, o czym plotkowano już od dawna. Co więcej, w MCU miał powstać serial Excalibur, który skupiałby się na brytyjskiej grupie superbohaterów. Marvel ma jednak inne plany i chce zaoferować aktorowi zupełnie inną rolą.

Henry Cavill w serialu Nova. W kogo wcieli się aktor?

Według scoopera MyTimeToShineHello Henry Cavill może pojawić się w serialu Nova. Nie jest jasne, czy mowa o głównym bohaterze, czy też może innej postaci lub złoczyńcy. Według niedawnych doniesień Richardem Riderem miałby zostać Brandon Sklenar, czyli gwiazda It Ends with Us oraz serialu 1923. W rozmowie z The Playlist przyznał, że słyszał o tej plotce, ale stwierdził, że wszelkie potencjalne rozmowy na temat roli Novy były dla niego „nowością”. Jednak ujawnił, że ma zaplanowane spotkanie z Kevinem Feige z Marvel Studios.