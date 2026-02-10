Marvel zaprezentował nowy skład Fantastycznej Czwórki. I jest totalnie szalony

Marvel oficjalnie wprowadził do komiksowego uniwersum zupełnie nową wersję Fantastycznej Czwórki. Choć w historii wydawnictwa przez skład zespołu przewinęło się wielu bohaterów, klasyczna czwórka wciąż pozostaje symbolem marki. Reed Richards, Sue Storm, Ben Grimm i Johnny Storm od dekad tworzą fundament drużyny, przetrwali śmierci, powroty do życia, rozłamy oraz kolejne restarty kontinuum. Z biegiem lat do rodziny dołączyli również Franklin i Valeria Richards, a także Jo-Venn i N’Kalla, jednak to właśnie oryginalny skład pozostaje nie do zastąpienia.

Fantastyczna Czwórka – bohaterowie Planety Małp przejęli moce Pierwszej rodziny Marvela

Tym razem Marvel postawił na zupełnie nieoczekiwany scenariusz. W alternatywnej linii czasu Fantastyczna Czwórka nie zdołała schwytać Red Ghosta, który przy pomocy nowego urządzenia wysłał bohaterów do innego wymiaru. Drużyna trafia do obcego świata pozbawiona mocy, co okazuje się dopiero początkiem problemów. Bohaterowie zostają schwytani przez radę małp, a cztery z nich przejmują ich zdolności. Cornelius zyskuje elastyczne ciało, Zira potrafi znikać, ciało doktora Zaiusa pokrywają kamienne płyty, natomiast generał Ursus staje w płomieniach.