Marvel zaprezentował nowy skład Fantastycznej Czwórki. I jest totalnie szalony

Radosław Krajewski
2026/02/10 17:00
Czegoś takiego komiksy Marvela jeszcze nie widziały.

Marvel oficjalnie wprowadził do komiksowego uniwersum zupełnie nową wersję Fantastycznej Czwórki. Choć w historii wydawnictwa przez skład zespołu przewinęło się wielu bohaterów, klasyczna czwórka wciąż pozostaje symbolem marki. Reed Richards, Sue Storm, Ben Grimm i Johnny Storm od dekad tworzą fundament drużyny, przetrwali śmierci, powroty do życia, rozłamy oraz kolejne restarty kontinuum. Z biegiem lat do rodziny dołączyli również Franklin i Valeria Richards, a także Jo-Venn i N’Kalla, jednak to właśnie oryginalny skład pozostaje nie do zastąpienia.

Fantastyczna Czwórka – bohaterowie Planety Małp przejęli moce Pierwszej rodziny Marvela

Tym razem Marvel postawił na zupełnie nieoczekiwany scenariusz. W alternatywnej linii czasu Fantastyczna Czwórka nie zdołała schwytać Red Ghosta, który przy pomocy nowego urządzenia wysłał bohaterów do innego wymiaru. Drużyna trafia do obcego świata pozbawiona mocy, co okazuje się dopiero początkiem problemów. Bohaterowie zostają schwytani przez radę małp, a cztery z nich przejmują ich zdolności. Cornelius zyskuje elastyczne ciało, Zira potrafi znikać, ciało doktora Zaiusa pokrywają kamienne płyty, natomiast generał Ursus staje w płomieniach.

Nowe zdolności mogą stać się kolejnym etapem ewolucji małp, które dotąd dominowały nad ludźmi dzięki liczebności, strategii i politycznej kontroli. Jeśli na stałe zyskają dostęp do mocy Fantastycznej Czwórki, mogą zapoczątkować własną erę superbohaterów w swoim świecie.

Za całym zamieszaniem stoi Red Ghost, który ponownie rzuca drużynie jedno z najtrudniejszych wyzwań w ostatnich latach. Co ciekawe, klasyczny przeciwnik zespołu miał pojawić się również w filmie Fantastycznej 4: Pierwsze kroki, jednak jego sceny ostatecznie usunięto i do dziś nie trafiły do sieci.

Crossover Planet of the Apes vs Fantastic Four doszedł do skutku dzięki przejęciu 20th Century Fox przez Disneya w 2019 roku. Wydarzenie łączy znane postacie z uniwersum Planety Małp, osłabioną Fantastyczną Czwórkę oraz tajemniczą rolę Doctora Dooma, co czyni historię jedną z najbardziej intrygujących odsłon Pierwszej rodziny Marvela ostatnich lat.

Pierwszy zeszyt Planet of the Apes Vs. Fantastic Four jest już dostępny w ofercie Marvel Comics.

Planet of the Apes Vs. Fantastic Four
Popkultura
Marvel
komiks
superbohaterowie
Planeta Małp
Fantastyczna czwórka
Marvel Comics
Planet of the Apes vs. Fantastic Four
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

