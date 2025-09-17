Marvel wróci w wielkim stylu? Nowa produkcja z MCU jest „świetna”

Produkcją zajmuje się Terry Matalas, znany z pracy przy Dwunastu małpach i Star Trek: Picard. Według doniesień serial Vision Quest ma zadebiutować w 2026 roku. W tytułowej roli ponownie wystąpi Paul Bettany, a do obsady dołączy również James Spader, który powróci jako Ultron, główny antagonista filmu Avengers: Czas Ultrona.

Po wydarzeniach z WandaVision, kiedy odbudowany Vision odzyskał wspomnienia, ale pozostał pozbawiony emocji po utracie Kamienia Umysłu, bohater zniknął tuż przed upadkiem Westview. Teraz android powróci w zupełnie nowym serialu Marvel Studios tworzonym dla platformy Disney+, który ma stanowić wstęp do jego przyszłych występów w nadchodzących filmach z serii Avengers.

Słyszałem, że Vision Quest zapowiada się znakomicie. Mówi się, że serial jest świetny. A showrunner Terry Matalas być może zajmie się także projektem Nova. Podobno może otrzymać ogólną umowę z Marvelem – przyznał Sneider.

Branżowy insider Jeff Sneider w podcaście The Hot Mic ujawnił, że według jego źródeł Vision Quest jest „świetny”. Dodatkowo Marvel zadowolony jest ze współpracy z Matalasem i ma powierzyć mu serial o Novie.

Marvel Studios od dawna chętnie zatrzymuje twórców, którzy wywarli na firmie duże wrażenie. Przykładem są Justin Benson i Aaron Moorhead, którzy po pracy przy Moon Knight i drugim sezonie Lokiego zostali zaangażowani do gruntownej przebudowy serialu Daredevil: Odrodzenie. Wszystko wskazuje na to, że Matalas również zdołał zachwycić Kevina Feigego swoją wizją androida.

Możliwość powierzenia mu projektu Nova nie jest zaskoczeniem, ponieważ twórca ma doświadczenie w opowiadaniu historii rozgrywających się w kosmosie. Nie wiadomo jeszcze, czy przygody Richarda Ridera powstaną w formie filmu czy serialu, ale według nieoficjalnych informacji projekt ponownie nabiera kształtu i mógłby stać się częścią MCU już po wydarzeniach z nadchodzącego Avengers: Secret Wars.

Obsada nowego serialu o Visionie prezentuje się imponująco. Oprócz Bettany’ego i Spadera zobaczymy także Todda Stashwicka w roli Paladina oraz Farana Tahira, który ponownie wcieli się w Razę z pierwszego Iron Mana. T’Nia Miller zagra JoCastę, a Orla Brady i Emily Hampshire użyczą głosów systemom F.R.I.D.A.Y. oraz E.D.I.T.H. Spekuluje się również, że Ruaridh Mollica wcieli się w dorosłego Tommy’ego Maximoffa, syna Wandy i Visiona. Do obsady dołączyła też ikona Battlestar Galactica Mary McDonnell.