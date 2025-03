Marvel wprowadzi jeszcze jedną nową superbohaterską grupę. To w niej zadebiutuje Iron Fist?

Jak podał serwis The Cosmic Circus Disney zarejestrował w Wielkiej Brytanii nową firmę produkcyjną, Atlas Hall, na potrzeby nadchodzącego filmu Marvel Studios. Od razu pojawiły się spekulacje, że projekt powiązany jest z produkcją o Agentach Atlasu lub Thorem 5, w którym wspomniana drużyna mogłaby się pojawić. Inną możliwością jest, że Atlas Hall będzie tworzyć Shang-Chi 2, która to produkcja pierwotnie miała być powiązana z Kangiem Zdobywcą.

W najbliższych miesiącach mają ruszyć prace nad Avengers: Doomsday, które już pochłania pierwsze miliony dolarów. Marvel nie skupia się jednak wyłącznie na tej produkcji i już planuje trzecią sagę MCU, która prawdopodobnie będzie należeć do superbohaterskich grup. Oprócz X-Menów i Fantastycznej Czwórki, w najbliższych latach w uniwersum mają zadebiutować również Champions oraz Midnight Sons. Teraz pojawiła się nowa plotka, która sugeruje, że do tego grona dołączy także drużyna znana jako Agents of Atlas.

Według wcześniejszych doniesień w drugiej części Shang-Chi bohater walczyłby z przedstawicielami Atlas Foundation, która to organizacja została założona przez potomków Czyngis-chana. Jej celem było kontynuowanie dziedzictwa Imperium Mongolskiego poprzez podbój świata i stworzenie międzynarodowej siatki przestępczej.

Znany z drugiej i trzeciej części Ant-Mana oraz serialu WandaVision Jimmy Woo miał dołączyć do Atlas Foundation, ale jego rodzice zabrali go do Ameryki, gdy ten był jeszcze dzieckiem. Ostatecznie udało mu się pokonać organizację i przejąć nad nią kontrolę, tworząc nową superbohaterską drużynę znaną jako Agents of Atlas.