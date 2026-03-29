Marvel w końcu się odważył. Najbardziej znienawidzona postać ze Spider-Mana właśnie zginęła

Nowa historia z Carnage’em przynosi zwrot, na który wielu fanów czekało od la.

Marvel Comics kontynuuje brutalną historię z Carnage’em, w której trup ściele się gęsto. Tym razem jednak nie chodzi o kolejną szokującą ofiarę, a o postać, której zniknięcie wielu fanów przyjęło z ulgą. W najnowszym zeszycie Venoma dochodzi do wydarzenia, które dla części czytelników jest wręcz spełnieniem marzeń. Co więcej, sposób, w jaki to rozegrano, tylko podkręcił reakcje społeczności. Paul Rabin został uśmiercony i… wielu fanów odetchnęło z ulgą W centrum wydarzeń znajduje się Eddie Brock, obecnie połączony z symbiontem Carnage. Na jego trop wpada tajemniczy przeciwnik o imieniu Torment, który zaczyna eliminować osoby powiązane z rodziną Brocka. Stawka szybko rośnie, gdy ofiarą pada ojciec Eddiego, a zagrożenie zaczyna zbliżać się do jego syna.

Największe „zaskoczenie” nadchodzi jednak w Venom #256. To właśnie tam ginie Paul Rabin – bohater, który od momentu debiutu w The Amazing Spider-Man stał się jednym z najbardziej nielubianych elementów współczesnych historii o Pająku. Jego relacja z Mary Jane Watson skutecznie rozwścieczyła fanów, liczących na powrót jej związku z Peter Parker. Dla wielu czytelników był on symbolem decyzji fabularnych, które „zepsuły” status quo znane od lat. Nic więc dziwnego, że jego śmierć wywołała raczej satysfakcję niż smutek.

Paul pojawił się w komiksach w czasie, gdy relacja Petera i Mary Jane znów była na świeczniku. Problem w tym, że bohaterka spędziła lata w alternatywnym wymiarze, gdzie związała się właśnie z nim. Choć od tego czasu ich drogi się rozeszły, a sama Mary Jane nie wróciła do Petera, niechęć fanów do Paula nie zniknęła. Śmierć postaci została pokazana w dość ironiczny sposób. Na miejscu pojawiają się Spider-Man i Eddie Brock, a sam Peter określa Paula jedynie jako „jakiegoś gościa”, po czym rusza dalej, by powstrzymać zagrożenie. Dla wielu czytelników to idealne podsumowanie bohatera, który od początku nie zyskał sympatii fandomu – i którego odejście raczej niewielu będzie opłakiwać.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.










