Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classic z dużą aktualizacją. W końcu pojawi się tryb offline

Capcom ogłosił pojawienie się sporej aktualizacji do gry Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics, która wprowadzi sporo nowości.

Capcom ogłosił, że już 16 kwietnia pojawi się duża aktualizacja do gry Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics, wprowadzająca szereg nowych funkcji. Gracze mogą liczyć między innymi na tryb offline Versus dla wszystkich tytułów, wybór wersji w X-Men vs. Street Fighter, opcje rozdzielczości w Marvel vs. Capcom 2 i wiele więcej.

Jedną z najważniejszych nowości w przypadku zawartej w kolekcji gry X-Men vs. Street Fighter, jest możliwość wyboru jednej z trzech wersji gry: