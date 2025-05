Marvel ujawnił właśnie nowy, zaskakujący wygląd jednego ze Strażników Galaktyki

Marvel ujawnił właśnie odświeżony wygląd jednej z najbardziej rozpoznawalnych postaci z komiksów – Star-Lorda. Peter Quill powraca w nowym, a zarazem klasycznie inspirowanym kostiumie, który zadebiutuje w nadchodzącej czteroczęściowej serii komiksów Imperial. To duże wydarzenie w uniwersum Marvela, za które odpowiada Jonathan Hickman – scenarzysta znany z przełomowych historii o Avengers, Fantastycznej Czwórki i X-Men.

Nowy wygląd Star-Lorda w komiksie Imperial

Nowy kostium Star-Lorda nawiązuje bezpośrednio do jego pierwszego komiksowego występu z 1976 roku w Marvel Preview #4. Zamiast charakterystycznej długiej kurtki znanej z filmowego uniwersum, Quill nosi teraz krótszy model, kolorystycznie dopasowany do spodni, co nadaje mu bardziej militarnego, surowego wyglądu. Nawet jego kultowe blastery przeszły lekką metamorfozę. Czy nowy strój przetrwa nadchodzącą galaktyczną zawieruchę? Przekonamy się wkrótce.