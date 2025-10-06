Marvel ujawnia zaskakujący prequel do Predator: Strefa zagrożenia. Zadebiutuje tuż po premierze filmu

W oczekiwaniu na premierę nowego filmu Predator: Strefa, mamy dla fanów nie lada gratkę. Okazuje się, że fabuła filmu znajdzie rozwinięcie w formie komiksu. Marvel Comics przygotowało oficjalny prequel zatytułowany Predator: Badlands #1, który trafi do sprzedaży 12 listopada – tuż po premierze nowego filmu z uniwersum.

Predator: Strefa zagrożenia trafi na karty komiksu

Scenariusz napisał Ethan Sacks, a rysunki stworzył Elvin Ching. Historia skupia się na młodym Predaorze imieniem Dek, który wyrusza na niebezpieczną misję ściśle powiązaną z wydarzeniami z nadchodzącego filmu. Co ważne, przy komiksie osobiście współpracował reżyser Dan Trachtenberg, aby jego treść idealnie wpasowała się w filmowe uniwersum.