Marvel ujawnia zaskakujący prequel do Predator: Strefa zagrożenia. Zadebiutuje tuż po premierze filmu

Jakub Piwoński
2025/10/06 08:30
To komiks.

W oczekiwaniu na premierę nowego filmu Predator: Strefa, mamy dla fanów nie lada gratkę. Okazuje się, że fabuła filmu znajdzie rozwinięcie w formie komiksu. Marvel Comics przygotowało oficjalny prequel zatytułowany Predator: Badlands #1, który trafi do sprzedaży 12 listopada – tuż po premierze nowego filmu z uniwersum.

Predator: Strefa zagrożenia trafi na karty komiksu

Scenariusz napisał Ethan Sacks, a rysunki stworzył Elvin Ching. Historia skupia się na młodym Predaorze imieniem Dek, który wyrusza na niebezpieczną misję ściśle powiązaną z wydarzeniami z nadchodzącego filmu. Co ważne, przy komiksie osobiście współpracował reżyser Dan Trachtenberg, aby jego treść idealnie wpasowała się w filmowe uniwersum.

Warto też przypomnieć, że Predator niejednokrotnie gościł już na kartach komiksu – nie tylko w swoich własnych seriach, ale też w przeróżnych crossoverach, także z bohaterami DC Comics. Tym razem opiekę nad łowcą przejął Marvel, będący w jednym domu wydawniczym razem z 20th Century Fox, dzięki czemu historia Deka płynnie wprowadza czytelników w świat nadchodzącego filmu.

GramTV przedstawia:

Premiera komiksu 12 listopada. Premiera filmu – 7 listopada. Wcześniej pisaliśmy o tym, w jaki sposób nastąpi połączenie uniwersów Obcego i Predatora.

Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


