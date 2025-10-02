Nowy Predator wprowadzi Ksenomorfa do uniwersum? Reżyser o możliwym starciu kosmicznego łowcy z obcym

Wątki poruszane w animacji Predator: Pogromca zabójców oraz nowym projekcie Predator: Strefa zagrożenia wywołały falę spekulacji fanów na temat potencjalnego crossovera Alien vs. Predator. Animowany film zasugerowała, że Yautja w przeszłości mierzyli się z Ksenomorfami, a w nadchodzącym filmie Elle Fanning wcieli się w androida Weyland-Yutani o imieniu Thia. Reżyser Dan Trachtenberg szybko jednak rozwiał nadzieje na natychmiastowy pojedynek ikon sci-fi:
Predator: Strefa zagrożenia - Ksenomorf nie pojawi się w filmie
W tym filmie nie pojawi się żaden Ksenomorf. Ale to właśnie czyni projekt bardziej ekscytującym. Nie chcemy wprowadzać elementów z Obcego tylko po to, żeby zestawić figurki akcji. Weyland-Yutani ma w tej historii naturalne, uzasadnione miejsce – przyznał Trachtenberg.