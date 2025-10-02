Zaloguj się lub Zarejestruj

Nowy Predator wprowadzi Ksenomorfa do uniwersum? Reżyser o możliwym starciu kosmicznego łowcy z obcym

Radosław Krajewski
2025/10/02 11:50
Jesteśmy coraz bliżej nowego filmu Alien vs. Predator?

Wątki poruszane w animacji Predator: Pogromca zabójców oraz nowym projekcie Predator: Strefa zagrożenia wywołały falę spekulacji fanów na temat potencjalnego crossovera Alien vs. Predator. Animowany film zasugerowała, że Yautja w przeszłości mierzyli się z Ksenomorfami, a w nadchodzącym filmie Elle Fanning wcieli się w androida Weyland-Yutani o imieniu Thia. Reżyser Dan Trachtenberg szybko jednak rozwiał nadzieje na natychmiastowy pojedynek ikon sci-fi:

Predator: Strefa zagrożeni

Predator: Strefa zagrożenia - Ksenomorf nie pojawi się w filmie

W tym filmie nie pojawi się żaden Ksenomorf. Ale to właśnie czyni projekt bardziej ekscytującym. Nie chcemy wprowadzać elementów z Obcego tylko po to, żeby zestawić figurki akcji. Weyland-Yutani ma w tej historii naturalne, uzasadnione miejsce – przyznał Trachtenberg.

Trachtenberg podkreślił również, że postać Thii nie będzie typowym syntetykiem znanym z poprzednich odsłon uniwersum:

Thia przebywa na planecie Genna już od dłuższego czasu i widzi rzeczy, których normalnie nie powinna. Gromadzi nową wiedzę, a sama również jest uszkodzona, przez co stała się kimś zupełnie innym niż pozostałe androidy.

Akcja Predator: Strefa zagrożenia osadzona jest w przyszłości na odległej planecie. Młody Predator (w tej roli Dimitrius Schuster-Koloamatangi), wykluczony ze swojego klanu, łączy siły z Thią, by wyruszyć na pełną niebezpieczeństw podróż w poszukiwaniu ostatecznego przeciwnika.

Przypomnijmy, że premierę Predator: Badlands wyznaczono na 7 listopada bieżącego roku.

Źródło:https://sffgazette.com/sci_fi/movies/predator-badlands-director-talks-possible-xenomorph-appearance-and-teases-arnold-schwarzeneggers-return-a9232

Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 11:59

Nie lubię zderzania tych dwóch ras. Osobne filmy z nimi są fajne, ale te w których są oba te gatunki, to tak naprawdę mierze, kto ma większego krokodyla.




