Marvel ujawnia najbardziej niepokojącą wersję Iron Mana

W nowej historii Tony nie nosi zbroi. On jest zbroją.

Marvel zaprezentował jedną z najbardziej niepokojących interpretacji Iron Mana, jaka kiedykolwiek pojawiła się w komiksach. Jak przytacza ComicBook.com, w linii Age of Revelation Tony Stark zostaje zarażony wirusem X, który łączy jego ciało z technologią, zmieniając go w istotę zwaną Iron Kingiem — i jest to obraz, który mocno odbiega od wizerunku bohatera, do którego przywykli fani. Iron Man jakiego nie znamy W nowej historii Tony nie nosi zbroi. On jest zbroją. Metal nie stanowi już ochronnej powłoki, lecz wyrasta z jego ciała, tworząc przerażającą, nieludzką sylwetkę. Zbroja, niegdyś smukła, elegancka i rozpoznawalna dzięki czerwono-złotym barwom, teraz przypomina zdeformowaną skorupę, jakby żywy metal oplótł bohatera na stałe. Rysy Tony’ego niemal całkowicie znikają, zastąpione przez zimną, bezduszną maskę — pozbawioną mimiki, charakteru czy czegokolwiek, co mogłoby wskazywać na człowieka w środku.

Równie szokujące jest zachowanie Iron Kinga. Wirus X wypacza jego osobowość, pozbawiając go empatii i wrażliwości, które mimo wad czyniły Tony’ego bohaterem. W nowej wersji kieruje się wyłącznie logiką i obsesją na punkcie „większego dobra”. Nie przypomina już błyskotliwego, sarkastycznego wynalazcy, którego znamy z klasycznych komiksów i filmów. Jest chłodny, bezwzględny i gotów poświęcić nawet dawnych przyjaciół, jeśli uzna to za konieczne dla realizacji swojego celu. Marvel nieraz eksperymentował z alternatywnymi wersjami Iron Mana, ale żadna nie była tak radykalna. Iron King to wizja, w której Tony Stark rzeczywiście traci to, czego zawsze najbardziej się obawiał — własne człowieczeństwo. To nie tylko mroczna odmiana superbohatera, lecz także przerażająca odpowiedź na pytanie, co by się stało, gdyby jego obsesja na punkcie technologii wymknęła się spod kontroli.

W rezultacie powstała postać, która mimo dobrych intencji budzi niepokój samym wyglądem, a jeszcze większy — sposobem działania. Marvel po raz pierwszy tak mocno przesunął granicę, tworząc Iron Mana, który bardziej przypomina żywą broń niż człowieka.

Jakub Piwoński Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.





