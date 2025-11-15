Zaloguj się lub Zarejestruj

Marvel ujawnia najbardziej niepokojącą wersję Iron Mana

Jakub Piwoński
2025/11/15 10:30
0
0

W nowej historii Tony nie nosi zbroi. On jest zbroją.

Marvel zaprezentował jedną z najbardziej niepokojących interpretacji Iron Mana, jaka kiedykolwiek pojawiła się w komiksach. Jak przytacza ComicBook.com, w linii Age of Revelation Tony Stark zostaje zarażony wirusem X, który łączy jego ciało z technologią, zmieniając go w istotę zwaną Iron Kingiem — i jest to obraz, który mocno odbiega od wizerunku bohatera, do którego przywykli fani.

komiks
komiks

Iron Man jakiego nie znamy

W nowej historii Tony nie nosi zbroi. On jest zbroją. Metal nie stanowi już ochronnej powłoki, lecz wyrasta z jego ciała, tworząc przerażającą, nieludzką sylwetkę. Zbroja, niegdyś smukła, elegancka i rozpoznawalna dzięki czerwono-złotym barwom, teraz przypomina zdeformowaną skorupę, jakby żywy metal oplótł bohatera na stałe. Rysy Tony’ego niemal całkowicie znikają, zastąpione przez zimną, bezduszną maskę — pozbawioną mimiki, charakteru czy czegokolwiek, co mogłoby wskazywać na człowieka w środku.

Równie szokujące jest zachowanie Iron Kinga. Wirus X wypacza jego osobowość, pozbawiając go empatii i wrażliwości, które mimo wad czyniły Tony’ego bohaterem. W nowej wersji kieruje się wyłącznie logiką i obsesją na punkcie „większego dobra”. Nie przypomina już błyskotliwego, sarkastycznego wynalazcy, którego znamy z klasycznych komiksów i filmów. Jest chłodny, bezwzględny i gotów poświęcić nawet dawnych przyjaciół, jeśli uzna to za konieczne dla realizacji swojego celu.

Marvel nieraz eksperymentował z alternatywnymi wersjami Iron Mana, ale żadna nie była tak radykalna. Iron King to wizja, w której Tony Stark rzeczywiście traci to, czego zawsze najbardziej się obawiał — własne człowieczeństwo. To nie tylko mroczna odmiana superbohatera, lecz także przerażająca odpowiedź na pytanie, co by się stało, gdyby jego obsesja na punkcie technologii wymknęła się spod kontroli.

GramTV przedstawia:

W rezultacie powstała postać, która mimo dobrych intencji budzi niepokój samym wyglądem, a jeszcze większy — sposobem działania. Marvel po raz pierwszy tak mocno przesunął granicę, tworząc Iron Mana, który bardziej przypomina żywą broń niż człowieka.

komiks
komiks

Źródło:https://comicbook.com/comics/feature/marvel-just-introduced-the-most-disturbing-version-of-iron-man/

Tagi:

Popkultura
Marvel
komiks
Iron Man
Tony Stark
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112