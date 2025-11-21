Marvel szykuje nową erę dla Iron Mana. Będzie wielki powrót

Przyszły rok przyniesie fanom Iron Mana zupełnie nowy rozdział w historii Tony’ego Starka. W styczniu zadebiutuje nowa seria komiksowa pisana przez popularnego scenarzystę Joshue Williamsona. Marvel zapowiedział także drugi numer i potwierdził wielki powrót klasycznej antagonistki.
Iron Man – nowy komiks przywróci kultową przeciwniczkę Tony’ego Starka
Do świata Mścicieli powróci bowiem Madame Masque. Antagonistka od dawna uznawana jest za jedną z najbardziej niedocenianych przeciwniczek Iron Mana. Co więcej, jej relacja z Tonym jest wyjątkowo skomplikowana, gdyż łączyła ich w przeszłości miłość.
Madame Masque zadebiutowała w Iron Man #17 w 1969 roku już jako zamaskowana przeciwniczka Starka. Jednak sama Whitney Frost po raz pierwszy pojawiła się w Tales of Suspense #98 w 1968 roku, a jej wcześniejsze wcielenie jako szefowej mafii Big M w numerze 97 z 1967 roku. Twórcami postaci są legendy Marvela Stan Lee oraz Gene Colan.
Whitney podobnie jak Tony nie posiada żadnych nadludzkich mocy. Korzysta z zaawansowanej technologii broni i pancerza, a także znakomitego wyszkolenia w walce wręcz. Jej charakterystyczna złota maska stała się symbolem narodzin Madame Masque po tym, jak jej twarz została poważnie okaleczona w wyniku wybuchu.
Nowa seria skupi się na Starku który zaczyna powracać myślami do swoich początków. Do chwili gdy pierwszy pancerz uratował mu życie, podtrzymując pracę jego serca. To wspomnienie prowadzi do niepokojących pytań o przyszłość i o to, co stanie się kiedy śmierć znów pojawi się tuż obok niego.
Co wydarzy się następnym razem gdy śmierć zapuka do drzwi? Jaką broń stworzy wtedy? Co jeśli ktoś inny zrobi to pierwszy - zastanawia się Tony w oficjalnym opisie fabuły.
Na podobne pytania odpowiada także Madame Masque. To doprowadzi do wyścigu między dawnymi partnerami o stworzenie najpotężniejszej broni nowej generacji. Antagonistka otrzyma wsparcie organizacji A.I.M. co tylko podnosi stawkę nadchodzącego konfliktu.
Iron Man poluje na zaginionych więźniów, a Madame Masque coraz mocniej wbija mu nóż w plecy. Czy Tony naprawdę ponosi winę za to co się dzieje. Przeszłość zderza się z teraźniejszością, a Joshua Williamson i Carmen Carnero wyznaczają przyszłość Iron Mana. Do tego Steve Rogers, Kapitan Ameryka, rzuca swoją potężną tarczą. Pytanie tylko czy zrobi to u boku Iron Mana, czy przeciwko niemu? – czytamy w opisie fabuły komiksu.
Iron Man #2 trafi do sprzedaży 25 lutego 2026 roku.