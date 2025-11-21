Marvel szykuje nową erę dla Iron Mana. Będzie wielki powrót

Do świata Mścicieli powróci bowiem Madame Masque. Antagonistka od dawna uznawana jest za jedną z najbardziej niedocenianych przeciwniczek Iron Mana. Co więcej, jej relacja z Tonym jest wyjątkowo skomplikowana, gdyż łączyła ich w przeszłości miłość.

Madame Masque zadebiutowała w Iron Man #17 w 1969 roku już jako zamaskowana przeciwniczka Starka. Jednak sama Whitney Frost po raz pierwszy pojawiła się w Tales of Suspense #98 w 1968 roku, a jej wcześniejsze wcielenie jako szefowej mafii Big M w numerze 97 z 1967 roku. Twórcami postaci są legendy Marvela Stan Lee oraz Gene Colan.

Whitney podobnie jak Tony nie posiada żadnych nadludzkich mocy. Korzysta z zaawansowanej technologii broni i pancerza, a także znakomitego wyszkolenia w walce wręcz. Jej charakterystyczna złota maska stała się symbolem narodzin Madame Masque po tym, jak jej twarz została poważnie okaleczona w wyniku wybuchu.

Nowa seria skupi się na Starku który zaczyna powracać myślami do swoich początków. Do chwili gdy pierwszy pancerz uratował mu życie, podtrzymując pracę jego serca. To wspomnienie prowadzi do niepokojących pytań o przyszłość i o to, co stanie się kiedy śmierć znów pojawi się tuż obok niego.