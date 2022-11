Marvel Snap – już wkrótce będziecie mogli zagrać przeciwko znajomym

Marvel Snap okazało się hitem, który przyciągnął miliony graczy. Wszystko wskazuje na to, że karcianka ze słynnymi superbohaterami ma się dobrze, a twórcy mają powody do dumy. Projekt z pewnością będzie się sukcesywnie rozwijał, zarówno jeśli chodzi o zawartość, jak i jakość rozgrywki. Jeśli daliście się przekonać do produkcji autorstwa Second Dinner, to mamy dla Was dobre informacje.

Marvel Snap – starcia ze znajomymi wkrótce dostępne

Z pewnością wiele osób szukało opcji, która pozwala zmierzyć się w Marvel Snap z przyjaciółmi. Niestety, obecnie nie ma takiej możliwości, ale już wkrótce ma się to zmienić. Jak zdradzili twórcy, aktualizacja wprowadzająca taki tryb zabawy ma się pojawić do końca tego roku, a że mamy już listopad, to sami widzicie, ze nie trzeba będzie długo czekać. Tylko pod żadnym pozorem nie dzielcie się tą informacją z potencjalnymi współgraczami. Wykorzystajcie ten czas na trening, a później uderzcie z zaskoczenia!



Na koniec przypomnijmy, że Marvel Snap zadebiutowało na rynku 18 października 2022 roku. Gra dostępna jest na urządzeniach mobilnych, działających w oparciu o systemy Android i iOS oraz PC w ramach usługi Early Access. Chętnie posłuchamy o Waszych wrażeniach z rozgrywki. Dajcie znam znać w komentarzach o tym, co myślicie na temat tej karcianki.