Marvel's Spider-Man 2 nadal średnio sobie radzi na PC. Gra straciła status "świetna na Steam Decku"

Jeszcze w połowie lutego pecetowy port Marvel’s Spider-Man 2, mimo licznych problemów technicznych, otrzymał zielone światło od Valve i zyskał status „Świetne na Steam Decku”. Stało się to po pierwszej większej aktualizacji, która wprowadziła poprawki stabilności, naprawiła błędy w interfejsie oraz dodała automatyczne kopie zapisu. Gra została zdegradowana do zaledwie “grywalnej”.

Kolejne problemy Marvel’s Spider-Man 2 na PC

Gracze podeszli dość sceptycznie do decyzji aby Marvel’s Spider-Man 2 otrzymało status “świetne na Steam Decku”, bowiem już wtedy tytuł ledwo działał na konsoli Valve. Tytuł osiągał około 30 klatek na sekundę i tylko po wielu ręcznych optymalizacjach, a i tak gra nadal nie należała do najbardziej stabilnych. Teraz, ponad miesiąc później, gra została zdegradowana z powrotem do statusu „Playable” (grywalna). Co prawda podobne sytuacje już się zdarzały, ale raczej nie w przypadku tak dużej i kosztownej produkcji.