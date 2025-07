Marvel Rivals z gorącymi nowościami. Zbliża się Summer Party

Trzeci sezon Marvel Rivals, zatytułowany The Abyss Awakens, oficjalnie się rozpoczął, przynosząc nowości do gry. W dniu premiery sezonu wprowadzono nową postać Phoenix, mapę o nazwie Klyntar: Celestial Husk, oraz świeżą przepustkę bitewną. Udostępniona roadmapa potwierdza również, że 18 lipca wystartuje specjalne wydarzenie Summer Party.

Marvel Rivals z nowościami w trzecim sezonie

Oficjalnie potwierdzono, że wydarzenie Summer Party w Marvel Rivals rozpocznie się w piątek, 18 lipca. To właśnie ono wprowadzi do gry oczekiwane skórki postaci w strojach kąpielowych. Dotychczas ujawniono, że letnie stroje otrzymają Thor, Loki, Luna Snow i Psylocke.

Po Summer Party, 25 lipca, nastąpi kolejna aktualizacja w ramach współpracy z Marvel Studios i The Fantastic Four: First Steps. Ostatnia dostawa zawartości przewidziana na pierwszą połowę Sezonu 3 ma nastąpić 1 sierpnia. Wówczas pojawią się skórki Phoenix Demon oraz Phoenix Panther.