Marvel Rivals i ostatni trailer ujawniający bohatera. Tak w akcji wygląda Wolverine

Logan urodził się z darem ostrych jak brzytwa pazurów i potężną zdolnością uzdrawiania, która pozwoliła mu żyć przez wieki. Jednak gdy tajna organizacja rządowa, Weapon X, ukształtowała go poprzez niewyobrażalny ból i przerażające eksperymenty, jego człowieczeństwo zostało utracone, aby przekształcić go w zwierzęce narzędzie zniszczenia. Teraz, wzniósłszy się ponad swoją traumę, Wolverine walczy o to, co słuszne, broniąc zarówno mutantów, jak i ludzkości. – czytamy w opisie postaci.