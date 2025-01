Marvel Rivals – twórcy celowo ułatwiają grę po przegranych meczach? Gracze zwracają uwagę na boty

Niedawno do sieci trafiły informacje sugerujące, jakie postaci mogą trafić do Marvel Rivals. Darmowa strzelanka cieszy się ogromnym zainteresowaniem, a tak zwany all-time peak aktywności graczy wyniósł ponad 644 tysiące jednocześnie bawiących się użytkowników Steama. Według ostatnich doniesień sporo wskazuje na to, że twórcy mogą celowo umieszczać boty w meczach, aby podtrzymywać zaangażowanie graczy.