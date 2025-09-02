Marvel promuje swój nowy serial. Pierwszy zwiastun prezentuje głównych bohaterów

Produkcja już w tym miesiącu zadebiutuje na Disney+.

Marvel Studios oficjalnie zaprezentowało pierwszy zwiastun nadchodzącej animowanej produkcji Marvel Zombi, która zadebiutuje na Disney+ już 24 września. Czteroodcinkowy serial będzie pierwszym animowanym projektem Marvela z kategorią wiekową przeznaczoną wyłącznie dla dorosłych widzów. Marvel Zombi – pierwszy zwiastun nowego serialu Historia przeniesie fanów do alternatywnej linii czasowej, w której tajemniczy wirus przemienia superbohaterów i znaczną część ludzkości w krwiożercze istoty. Ocaleni muszą połączyć siły, aby stawić czoła plagom zombie i odnaleźć sposób na zatrzymanie apokalipsy.

Po tym jak Avengers zostają opanowani przez plagę zombie, grupa ocalałych desperacko szuka sposobu na zakończenie panowania superzombie, ryzykując życie w brutalnym i zniszczonym świecie - brzmi oficjalny opis. Produkcja nawiązuje bezpośrednio do piątego odcinka pierwszego sezonu A gdyby…?, w którym po raz pierwszy zaprezentowano superbohaterów, którzy mierzą się z epidemią zombie. W tamtej historii wielu Avengers, w tym Iron Man, Doctor Strange i Wanda Maximoff, przemieniło się w nieumarłe potwory, a akcja zakończyła się dramatycznym cliffhangerem z udziałem zombie Thanosa.

GramTV przedstawia:

Serial jest rozwinięciem pomysłu, który swoje korzenie ma w komiksach Roberta Kirkmana z 2005 roku. Twórcą i showrunnerem telewizyjnej wersji jest Bryan Andrews, a scenariusz współtworzył Zeb Wells. W gronie producentów wykonawczych znaleźli się m.in. Kevin Feige, Louis D’Esposito, Brad Winderbaum i Dana Vasquez-Eberhardt. Obsada głosowa Marvel Zombi jest imponująca. Usłyszymy m.in. Elizabeth Olsen jako Scarlet Witch, Paula Rudda jako Ant-Mana, Florence Pugh w roli Yeleny Belovej, Davida Harboura jako Red Guardian, Simu Liu jako Shang-Chi, Hailee Steinfeld jako Kate Bishop, Tessę Thompson jako Walkirię, Iman Vellani jako Ms. Marvel oraz Randalla Parka w roli Jimmy’ego Woo. W produkcji pojawią się również Awkwafina, Wyatt Russell i Dominique Thorne.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.